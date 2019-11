Agricoltura tra innovazione e ricerca: l'Emilia Romagna pronta alle sfide del futuro

Il Parco Commestibile è un vero e proprio parco coltivato che funge da cerniera tra la campagna e la città di Reggio Emilia, ed è stato progettato da un Gruppo Operativo dell’Innovazione europeo con l’obiettivo di contrastare lo spreco energetico, ricostruire il legame cittadini-territorio, ridurre l’impatto ambientale, incrementare la biodiversità e migliorare il paesaggio. Parte da questo progetto sperimentale di agricoltura periurbana l'ultima puntata di questo ciclo di “Vista da vicino” - il format televisivo di approfondimento sulle politiche regionali in onda nel circuito delle emittenti private locali - dedicata all’innovazione agroalimentare in regione.

Il viaggio prosegue al Canale Emiliano Romagnolo, dove sorge Acqua Campus un centro sperimentale e divulgativo con un'area dimostrativa visitata da tutti gli addetti al settore e con 15 ettari di campi sperimentali in grado di assistere gli agricoltori e dare loro indicazioni sulle irrigazioni. Infine Scarabeo, uno dei progetti in ll'azienda agraria sperimentale Stuard di Parma dove le mosche soldato, insetti voracissimi, trasformano gli scarti della filiera della fibra di canapa in risorse capaci di dare un apporto nutritivo alle colture e benefici strutturali al suolo. ‘Vista da vicino’ è on line sul sito della www.regione.emilia-romagna.it , su Facebook e su Youtube. In allegato giorni e orari della messa in onda.