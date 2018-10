Case popolari, quasi 630 interventi di ristrutturazione: "Impegno importante"

Dall’installazione di ascensori e montascale a lavori interni come l’allargamento di porte e corridoi, fino alla rimozione di gradini e altre barriere. In totale, 628 interventi in alloggi di Edilizia residenziale pubblica, realizzati quest’anno in tutto il territorio regionale, da Piacenza a Rimini, grazie a un investimento da 11 milioni di euro della Regione Emilia-Romagna per dare una risposta al bisogno di autonomia e vita sociale di chi si muove con difficoltà, soprattutto anziani e persone con disabilità. Delle risorse complessive, 2 milioni sono già stati utilizzati per finanziare il bando uscito lo scorso febbraio; poiché le domande erano molto più numerose rispetto alle risorse previste, per soddisfare il maggior numero possibile di richieste e far scorrere la graduatoria la Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini in luglio ha deciso di stanziare altri 9 milioni di euro, che hanno consentito di riaprire il bando.

Con l’aggiornamento della graduatoria approvato in questi giorni dall’esecutivo regionale, salgono così a 628 gli interventi finanziati: 115 riguardano l’installazione di ascensori o montascale, 513 i lavori all’interno degli appartamenti, come l’allargamento di porte e corridoi per una migliore accessibilità; la sostituzione di apparecchi sanitari e la migliore funzionalità dei bagni; l’installazione di citofoni e videocitofoni; la rimozione di gradini e altre barriere.

“Gli ostacoli che impediscono alle persone anziane o disabili di svolgere la propria vita in autonomia rappresentano un problema oggettivo- sottolinea la vicepresidente e assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini- che richiede interventi concreti. Penso agli anziani, che in Emilia-Romagna rappresentano un quarto della popolazione, e alle persone disabili costrette a vivere in edifici privi di ascensori e appartamenti poco adatti alle loro condizioni fisiche. Come Regione- spiega la vicepresidente - da anni, anche supplendo alla mancanza di aiuti statali, investiamo per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni private e da quest’anno interveniamo anche su quelle popolari, con uno stanziamento di risorse veramente ingente del quale andiamo orgogliosi”.

Gli interventi finanziati nelle province

In Emilia-Romagna gli edifici popolari hanno un’età media di 45 anni e per questo non sempre sono adatti alle esigenzedianziani e persone con disabilità o difficoltà motorie, per le quali la mancanza appunto diascensori e montascale, o la presenza di pavimenti sconnessi, servizi igienici angusti,spazi troppo stretti per consentire il passaggio di una carrozzina possono trasformarsi in veri e propri ostacoli, o in un rischio di isolamento sociale. A livello territoriale, gli interventi ammessi al finanziamento a seguito della riapertura del bando sono così suddivisi: Bologna 186 interventi finanziati per2,4 milioni di euro; Forlì-Cesena 83interventi (576.242 euro); Reggio Emilia 64 interventi( 551.162 euro); Parma 49 (809.827 euro); Ravenna 40 interventi (606.071 euro); Modena 35 interventi (796.806 euro); Ferrara 35 interventi (874.827 euro); Piacenza 8 interventi (413.616 euro); Rimini 10 interventi (269.473 euro).