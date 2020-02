Coronavirus, in Emilia-Romagna non si riscontrano casi di contagio

In Emilia-Romagna non vi sono casi di Coronavirus. Le indagini condotte in queste ore su due pazienti presi in carico dal Policlinico Sant’ Orsola di Bologna - di cui uno è già stato dimesso - hanno escluso completamente la presenza del Coronavirus. Per quanto riguarda la coppia di cittadini cinesi ricoverati allo “Spallanzani” di Roma, transitati a Parma prima di raggiungere la capitale, si stanno facendo le verifiche epidemiologiche abituali previste dai protocolli sanitari in questi casi. Quanto alle procedure messe in campo per tutelare i cittadini, la Regione Emilia-Romagna ha già attivato tutte le misure stabilite dal Ministero, in stretto raccordo con le Aziende sanitarie.

Le misure assunte sono di carattere precauzionale e comprendono, oltre al collegamento con il numero verde nazionale 1500 - funzionante 24 ore su 24- e l’attivazione, come laboratorio di riferimento, del Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche e virologiche (Crrem) del Policlinico Sant'Orsola di Bologna; nel in caso di sospetto di infezione da Coronavirus verranno attuate tutte le procedure previste dal ministero della Salute. Inoltre, è bene ricordare che per la sorveglianza e controllo dell’infezione il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web una pagina informativa con approfondimenti e gli indispensabili aggiornamenti, raggiungibile all’indirizzo http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp sul quale ha pubblicato anche una serie di chiarimenti per aiutare a fare luce sull'infezione.