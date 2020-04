"Dagli imprenditori una dimostrazione di grande senso di responsabilità"

“Leggo con soddisfazione, ma anche con senso di gratitudine, le dichiarazioni di tanti imprenditori e associazioni imprenditoriali che in questi giorni hanno annunciato di volersi fare carico della fornitura di presidi di protezione individuale per i propri dipendenti. Questi segnali, pur nella drammaticità della crisi che stiamo vivendo, mi inducono a guardare con fiducia al futuro perché proprio su queste basi sarà possibile ripartire una volta superata l’emergenza sanitaria”. Così l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro Vincenzo Colla ha commentato l’iniziativa di molte imprese del territorio nell’ottica di riprendere le attività, nel pieno rispetto delle linee guida inserite nel protocollo per il contrasto e il contenimento del Coronavirus dello scorso 14 marzo.

Per Colla si tratta di “una dimostrazione di grande attenzione e consapevolezza che le esigenze produttive prima di tutto tengano conto della tutela della salute delle lavoratrici, dei lavoratori e degli stessi imprenditori. Sono convinto che questo senso di responsabilità sia la base migliore su cui ricostruire il tessuto economico del nostro Paese tenendo insieme sviluppo e lavoro, produttività e sicurezza sociale”. “La competitività dell’Emilia-Romagna del futuro, così come quella dell’intero Paese - ha infine aggiunto l’assessore Colla - andrà scritta assieme alle parti sociali nel segno della sostenibilità e della sensibilità ai temi sociali e ambientali. Per questo guardo con fiducia al Tavolo metropolitano per la sicurezza sul lavoro convocato lunedì, auspicando che la stessa iniziativa venga adottata anche negli altri territori”.