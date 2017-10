Dalla Regione 760mila euro per 21 progetti proposti dalle scuole di musica

La musica, lo studio di uno strumento, avvicinano le persone, aiutano a superare situazioni di difficoltà personale, offrono la possibilità di impegnarsi e di sperimentare percorsi multidisciplinari. Per questo la Regione Emilia-Romagna è impegnata a sostenere, e lo fa mettendo a disposizione 760mila euro, 21 progetti di educazione e pratica musicale d’insieme proposti dalle scuole di musica pubbliche e private riconosciute dalla Regione e realizzati in partenariato con istituzioni scolastiche, enti locali ed altri soggetti del territorio. Destinatari di questi 21 progetti, che partiranno nell’anno scolastico 2017/18, sono circa 8mila studenti delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e dei percorsi di Istruzione e formazione professionale.

“L’educazione musicale, intesa soprattutto come musica d’insieme sia corale che di pratica musicale, contribuisce alla crescita complessiva delle persone, favorendo lo sviluppo della creatività e dell’apprendimento anche di altre discipline- sottolinea l’assessore regionale alla Scuola, Patrizio Bianchi- La musica rappresenta un elemento costitutivo del patrimonio artistico e culturale della nostra regione, e le attività finanziate in questi anni sulla base della legge regionale n. 12/2003 hanno consolidato e ampliato sul territorio la qualità dell’offerta e delle esperienze, e per questo continuiamo anche nei due prossimi anni a sostenere questa formazione”.

I progetti riguardano il canto corale, la musica strumentale d’insieme e i laboratori di propedeutica musicale. Prioritari per il finanziamento sono state ritenute le proposte in partenariato tra più scuole di musica riconosciute e che hanno adottato approcci orientati alle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni, con l’obiettivo di favorire la relazione e l’integrazione di alunni con disabilità o in condizione di svantaggio. È stata considerata importante anche la capacità di aggregazione e di promozione sociale delle istituzioni del territorio, che potesse contribuire a rendere le scuole luoghi di comunità e a qualificare ed arricchire il contesto educativo, sociale e culturale del territorio. Nell’anno scolastico 2017/18 le scuole di musica riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna sono 133.Il riconoscimento delle scuole di musica ha l’obiettivo di valorizzarne la pluriennale attività e fornire alle istituzioni scolastiche, agli operatori del settore, alle famiglie e a tutti i soggetti interessati un’offerta formativa di qualità nella didattica e nella pratica musicale.