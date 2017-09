"Destinazione Romagna", nuovi finanziamenti dalla Regione

Definita la nuova organizzazione regionale, viale Aldo Moro destina ora le risorse per realizzare i programmi di attività delle tre Destinazioni turistiche. Per il 2017 la Regione ha deliberato di dotare i nuovi enti di un budget di 1,4 milioni per sostenere le spese di avvio. Tali risorse si aggiungono alle assegnazioni già concesse alle Province, pari a 3,1 milioni, per la realizzazione di Programmi turistici di promozione locale (Ptpl) sempre per l'anno 2017. Per il 2018 l'impegno dell'assessore al turismo Andrea Corsini, nella fase di approvazione del prossimo bilancio di previsione, è quello di arrivare a uno stanziamento di almeno 6,1 milioni. Si tratta di un sensibile incremento rispetto ai 5,2 milioni concessi prima dell'attuazione della nuova legge di organizzazione sul turismo regionale. "Siamo a un punto di arrivo di un percorso che è iniziato con la nuova legge regionale - commenta Corsini - che ha visto in campo Regione, Comuni e i soggetti privati che operano in campo turistico. Questo modello ha assunto una sua precisa fisionomia, ora le Destinazioni turistiche hanno strumenti e risorse per definire le strategie di promozione del territorio. La Regione seguirà l'evoluzione di questo processo e saremo sempre pronti ad affiancare le Destinazioni per la migliore riuscita della loro azione". La legge regionale ha istituito le tre Destinazioni turistiche per la promo-commercializzazione del turismo dell'Emilia-Romagna: si tratta di Città metropolitana di Bologna, Romagna (province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) ed Emilia (province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia). La Provincia di Modena partecipa alle politiche di promo-commercializzazione turistica in convenzione con la Città metropolitana di Bologna.

Agenzia Dire