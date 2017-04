Ecco gli eobonus per sostituire i veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate

Due milioni di ecobonus per le micro, piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna. I fondi della Regione sono destinati all’acquisto di nuovi veicoli commerciali leggeri per il trasporto merci fino a 3,5 tonnellate da parte di imprese con sede legale o operativa in uno dei 30 Comuni regionali soggetti alle limitazioni della circolazione previste dal Piano per la qualità dell’aria (Pair 2020) o, in alternativa, con sede in Emilia-Romagna e pass di accesso alla Zona a traffico limitato in uno dei 30 Comuni citati.

Gli incentivi, con obbligo di rottamazione, potranno riguardare la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti “di categoria N1” ad alimentazione diesel fino all’euro 3 con mezzi a minore impatto ambientale euro 6 ad alimentazione mista benzina-gpl, benzina-metano, benzina-elettrico ed elettrici. “Le emissioni dai mezzi leggeri alimentati a diesel sono una delle principali cause della produzione di polveri sottili: per questo lanciamo una misura concreta per migliorare la qualità dell’aria, che proponiamo venga estesa a tutte le Regioni del Bacino Padano per raggiungere risultati d’area vasta - sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo -. Si tratta di una delle oltre 90 azioni che il Piano Aria prevede di mettere in campo entro il 2020 per dimezzare la concentrazione di pm10 e far scendere dal 64% all’1% la popolazione esposta a più di 35 superamenti l’anno”.

In particolare, ciascuna azienda potrà ricevere un contributo, in conto capitale, pari a 2.500 euro per la sostituzione di un solo veicolo. È quindi prevista la concessione di un unico contributo per ogni richiedente. L’aiuto è concesso ai sensi del regime de minimis previsto dalle norme Ue sugli aiuti pubblici alle imprese (regolamento 1407/2013), cioè può essere dato ad una singola azienda entro un tetto di 200 mila euro nel triennio. Le domande dovranno essere presentate online sulla pagina web http://ambiente.regione.emilia-romagna.it dalle 14 del 10 aprile alle 12 del 21 aprile. Per accedere alla piattaforma informatica occorre disporre di un account “Federa” che può essere richiesto collegandosi all’indirizzo https://federa.lepida.it.

La graduatoria delle richieste sarà redatta sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande con priorità per le micro o piccole imprese, comprese quelle artigiane. Le aziende in posizione utile avranno poi tempo fino al 20 giugno 2017 per comunicare l’ordine di acquisto del nuovo veicolo.