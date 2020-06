Federfarma Emilia-Romagna, Achille Gallina Toschi confermato alla presidenza

Una conferma gradita, che consoliderà il lavoro sin qui svolto con la Regione e lo rafforzerà ulteriormente verso progetti innovativi a servizio del territorio e dei cittadini. É quella di Achille Gallina Toschi, eletto e confermato per i prossimi tre anni presidente di Federfarma Emilia-Romagna, l'Unione regionale che riunisce e rappresenta sull’intero territorio oltre mille farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e raggruppa le associazioni provinciali che aderiscono a Federfarma nazionale.

“Già nel precedente mandato- afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini- abbiamo intensamente lavorato alla stesura e l'implementazione dell’intesa con le associazioni delle farmacie convenzionate. Stiamo realizzando progetti molto innovativi, che estendono e consolidano il ruolo della farmacia convenzionata come presidio sanitario e di servizi del territorio che ancora riesce a garantire una copertura geografica molto capillare. Si tratta di una conferma gradita, che ci permetterà sicuramente di proseguire e rafforzare, con la consueta disponibilità e collaborazione da entrambe le parti, le molte attività in corso sui tavoli regionali e nazionali. Congratulazioni ad Achille Gallina Toschi- chiude l’assessore- e un augurio di buon lavoro”.