Fondi europei, oltre 157 milioni di euro già impegnati dalla Regione

Sono oltre 157 milioni di euro le risorse già impegnate dei fondi Por Fesr 2014-2020 dalla Regione Emilia-Romagna, in particolare per progetti di innovazione per le Pmi, riqualificazione energetica e valorizzazione dei beni culturali, e nel 2017 si prevede di impegnare ulteriori 81 milioni. Sono alcuni dei risultati raggiunti nell’attuazione del Programma che la Regione ha presentato al Comitato di Sorveglianza del Por Fesr, nel corso dell’incontro annuale che si è tenuto questa mattina a Parma.

Al Comitato di Sorveglianza, l’organismo che svolge la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma operativo, è stato presentato anche il nuovo sistema di monitoraggio S3, un cruscotto dinamico e interattivo di monitoraggio dei dati che permette di avere infografiche e visualizzazioni. Inoltre, è stato illustrato il quadro delle nuove associazioni che partono con un bando per sostenere la capacità di integrazione delle azioni da mettere in campo sul fronte della ricerca, innovazione ed alte competenze. È stato fatto il punto sulla “Strategia delle aree interne”, piano nazionale per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi in queste zone, ed è stata presentata la campagna di comunicazione sull’attrattività che sarà lanciata nei prossimi mesi.

“Ricerca e innovazione sono state le parole chiave di quanto realizzato fino ad ora grazie alle risorse Por Fesr - ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive Palma Costi -. Nei prossimi mesi concentreremo gli sforzi in particolare per l’innovazione sulle reti d’impresa, per dare un ulteriore impulso alla digitalizzazione forti dell’accordo siglato con il Ministero dello Sviluppo Economico sul ‘Grande progetto nazionale banda ultra larga’, e sostegno a nuovi investimenti produttivi. Un’attenzione particolare verrà data poi a rafforzare i processi di crescita dell’Appennino regionale, introducendo criteri di premialità per la montagna nella programmazione Por-Fesr 2014-2020. Vogliamo incentivare uno sviluppo diffuso che cerchi di integrare anche le realtà più svantaggiate per rendere competitivo tutto il nostro territorio”.