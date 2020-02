Il presidente Bonaccini firma il decreto di nomina degli assessori: giunta subito al lavoro

E’ già al lavoro la nuova Giunta regionale. Con la firma del decreto di nomina da parte del presidente Stefano Bonaccini, i dieci assessori e il Sottosegretario alla Presidenza sono già pienamente operativi. La nuova squadra di governo, riunita subito oggi pomeriggio per la prima volta, dopo che in mattinata si era insediata l’Assemblea legislativa – passaggio che avviato formalmente la nuova legislatura - è composta da Davide Baruffi (sottosegretario alla Presidenza della Giunta), Elena Ethel Schlein (detta Elly), vicepresidente, Paolo Calvano, Vincenzo Colla, Raffaele Donini, Mauro Felicori, Barbara Lori, Alessio Mammi, Irene Priolo, Paola Salomoni. Il presidente Bonaccini ha tenuto per sé le deleghe relative ai rapporti tra Regione e Stato e alla richiesta di Autonomia differenziata, alla Programmazione dei fondi europei, alle politiche per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, alla Promozione della cultura della legalità e alle Politiche di promozione delle attività sportive.

Le deleghe

Elly Schlein, assessore a “Contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima, Welfare, Politiche abitative, Politiche giovanili, Cooperazione internazionale allo sviluppo, Relazioni Internazionali, Rapporti con l’UE”.

Paolo Calvano, assessore a “Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino Istituzionale”.

Vincenzo Colla, assessore a “Sviluppo economico e green economy, Lavoro e Formazione”.

Andrea Corsini, assessore a “Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio”.

Raffaele Donini, assessore a “Politiche per la salute”.

Mauro Felicori, assessore a “Cultura e Paesaggio”.

Barbara Lori, assessore a “Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità”.

Alessio Mammi, assessore a “Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca”.

Irene Priolo, assessore a “Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile”.

Paola Salomoni, assessore a “Scuola, Università, Ricerca, Agenda Digitale”.