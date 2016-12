L'Emilia Romagna celebra la Giornata antiviolenza: "Crimini che violano i diritti umani"

“La violenza sulle donne è il più odioso dei crimini. Lo è perché colpisce profondamente la dignità della donna, nella maggior parte dei casi avviene fra le mura domestiche ed è inflitta da persone che si conoscono. È un crimine ignobile perché perpetua antichi pregiudizi e vecchi luoghi comuni ed è una fondamentale violazione dei diritti umani. Per questo è molto importante non abbassare la guardia, continuare le battaglie di cultura e di civiltà e sostenere con tutti i mezzi chi ha il coraggio di chiedere giustizia per un crimine così inumano e doloroso”. Così, Simonetta Saliera, presidente dell’Assemblea legislativa regionale, in occasione della Giornata contro la violenza contro le donne che si è celebrata venerdì.

“Oggi – sottolinea Saliera – ci sono fenomeni che vanno oltre alle tradizionali forme di violenza come intimidazione, violenza fisica, schiavitù, stupro, femminicidio. Ma siamo in presenza, addirittura, dell’enormità che lo stesso atto di amare consensuale può diventare assurda violenza attraverso i nuovi strumenti di comunicazione, la cosiddetta rete. Tanto da divenire strumento di volgare diffamazione e offesa alla propria intimità. Talvolta siamo di fronte a nuove forme di femminicidio provocate da una vergogna insostenibile e dalla violazione del diritto alla riservatezza che inducono al suicidio: per questo è importante continuare la battaglia culturale aprendola a nuovi orizzonti della tutela della dignità umana”.

E proprio al capitolo “formazione e prevenzione” vanno inserite molte attività che verranno realizzate nel 2016-2017 all’interno del progetto Concittadini, il corso di educazione civica realizzato ormai da diversi anni dall’Assemblea legislativa regionale. “Su 120 progetti che verranno realizzati, ben 12, ovvero il 10% del totale, sarà dedicato a temi sui diritti delle donne e alla tutela della persona umana. Iniziative che coinvolgeranno circa 2.000 studenti e docenti di scuole di tutta la regione”, sottolinea Saliera.