L'Emilia-Romagna protagonista del più grande concorso fotografico digitale al mondo

C’è chi le chiama gite, c’è chi le chiama passeggiate, ma l’obiettivo è il medesimo: coinvolgere residenti e turisti a scoprire e fotografare il territorio per diffonderne in rete parte del suo patrimonio artistico attraverso "Wiki Loves Monuments", il più grande concorso fotografico digitale al mondo. A partire da venerdì 1 e fino a sabato 30 settembre basterà caricare le immagini sul sito (http://wikilovesmonuments.wikimedia.it): sono ben 43 gli appuntamenti fotografici, aperti a fotoamatori e fotografi professionisti, organizzati da Apt servizi in collaborazione con enti e comuni aderenti a questa seste edizione nazionale (calendario completo delle Wiki-Gite 2017 consultabile al link http://www.travelemiliaromagna.it/inemiliaromagna-per-wiki-loves-monuments/ ). Ai 794 monumenti “liberati” tra Piacenza e Rimini, cioè resi fotografabili quest’anno per Wiki Loves Monuments (la lista completa su http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/wlm2017-liste-monumenti-ed-elenco-enti/emilia-romagna/), l’Emilia Romagna aggiunge un contest nel contest, di respiro regionale, dal titolo “Occhio digitale sul Polo Museale dell’Emilia Romagna” che coinvolge il Museo Pepoli Campogrande, il Palazzo di Teodorico e il Museo Archeologico Nazionale, capitali culturali di grandissimo valore non altrettanto popolari.

Tre passeggiate a Bologna, Ravenna e Ferrara per il “contest nel contest”

L’Emilia Romagna mette in calendario anche tre passeggiate fotografiche dedicate a “nuovi” patrimoni da scoprire gestiti dal Polo Museale regionale. Si comincia domenica 3 a Bologna alle 10 con il tour fotografico nella dimora seicentesca della famiglia Pepoli e della sede distaccata della Pinacoteca Nazionale. Seconda tappa, ma doppio appuntamento, sabato 9 a Ravenna, alle 10 e alle 20, alla scoperta del Palazzo di Teodorico e dei suoi mosaici pavimentali. Terza e ultima occasione domenica 17 a Ferrara, alle 15, con una passeggiata fotografica attraverso il Giardino di Mezzogiorno, straordinario esempio di giardino formale storico, e Palazzo Costabili, incluso l’accesso a corti, loggiati e ambienti ordinariamente non visitabili. La partecipazione è gratuita. A stabilire i vincitori del concorso nazionale sarà la giuria di qualità istituita da Wikipedia Italia, che coordina i premi nazionali e speciali. Ai primi tre classificati del contest regionale, invece, altrettanti premi offerti da Mibact e Apt servizi. Per informazioni e iscrizioni http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/wikigite-2017-iscrizioni/.