La Regione Emilia-Romagna alla manifestazione per Patrick Zaky

Anche la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall’assessore alla Cultura e Legalità, Massimo Mezzetti, ha partecipato lunedì pomeriggio alla manifestazione di Bologna, convocata in contemporanea con altre città italiane ed europee, per chiedere la liberazione di Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell’Alma Mater arrestato mentre rientrava a Mansura, in Egitto, dove era tornato per trascorrere alcuni giorni con i familiari.

“Come ha ribadito anche il presidente Bonaccini, non intendiamo abbassare il livello di attenzione su questa vicenda- afferma Mezzetti-. Patrick deve tornare libero ed è indispensabile che ciò avvenga nel rispetto dei diritti della persona, con procedure trasparenti e garantendo la piena informazione su quanto stia accadendo. Siamo presenti a Bologna e siamo al fianco di chi in altre città chiede la sua libertà, e con chi, dal nostro Governo all'Europa, è chiamato a chiedere con forza il suo rilascio e la garanzia della sua incolumità”.