La Via Emilia con la Food Valley conquista New York

Ottima accoglienza, da parte di stampa e tour operator americani, per il doppio appuntamento dedicato alle “vacanze per turisti foodies” in Emilia Romagna -promosso dagli assessorati regionali al Turismo e all’Agricoltura, Apt Servizi Emilia Romagna (con le Destinazioni Turistiche “Romagna”, “Bologna Metropolitana” ed “Emilia”) e in collaborazione con ENIT New York e Consolato Generale d’Italia- nelle sedi di questi ultimi. Sessanta tour operator specializzati in food tourism, città d’arte e vacanze leisure hanno incontrato una quindicina di operatori regionali dell’offerta in un apposito workshop. Momento clou della missione americana, il talk show sulla Food Valley emiliano romagnola con ambasciatore Massimo Bottura, ascoltato ed applaudito, assieme agli altri relatori e alla conduttrice Francine Segan, da una sala affollata di giornalisti e blogger. Molto apprezzati, oltre al racconto della Motor Valley e della ricca offerta delle città d’arte emiliano romagnole, anche la cena a base di alcuni dei più celebri ed amati tra i 44 prodotti tipici regionali Dop e Igp che ha concluso la serata emiliano romagnola nella Grande Mela.