Notte Rosa 2017: svelata la data del Capodanno dell'Estate romagnola

La dodicesima edizione della Notte Rosa della Riviera Romagnola si aprirà ufficialmente al tramonto di venerdì 7 luglio, con tantissimi appuntamenti nelle piazze, sulle spiagge e nei centri storici tra la Riviera di Comacchio e Cattolica. Come sempre, si diffonderà dal tramonto all’alba un’allegra atmosfera di festa che coinvolgerà ogni commerciante e operatore turistico, con negozi, alberghi, musei, bar e ristoranti, stabilimenti balneari aperti all night long, tutti “vestiti” di rosa con luci e addobbi, come illuminati di rosa saranno i principali monumenti rivieraschi.

Sono oltre due milioni e mezzo gli ospiti che dal 2006, anno di nascita della Notte Rosa, si riversano sulla Riviera Romagnola nel primo fine settimana di luglio per quello che è unanimemente riconosciuto come il Capodanno dell’Estate Italiana, un intero weekend per stare assieme divertendosi in maniera sana, festeggiando l’estate nel nome di quello spirito di convivialità e quella tradizione di ospitalità che da sempre caratterizzano i romagnoli e la loro terra. Tantissimi gli appuntamenti in calendario per tutto il fine settimana, con la musica dal vivo protagonista assoluta sui palchi allestiti in tutte le località balneari, affiancata da spettacoli, enogastronomia, intrattenimento per i più piccoli e tanto altro.

E a mezzanotte di venerdì, tutti in spiaggia ad ammirare il cielo riempirsi di colori per il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio che illumineranno a giorno tutta la Riviera Romagnola. Tra i momenti più attesi della Notte Rosa ci sono poi i concerti all’alba, un suggestivo modo per salutare il sorgere del sole cullati dalle melodie eseguite “live”, sulla spiaggia, da artisti di fama internazionale, basti citare alcuni ospiti delle passate edizioni, quali Nicola Piovani, Michael Nyman, Ludovico Einaudi.

Per godere al meglio di questo intero weekend di festa all’insegna della convivialità e del divertimento sano, gli operatori turistici propongono speciali pacchetti soggiorno grazie ai quali scoprire anche i mille volti della riviera romagnola, dalla gastronomia ad arte e cultura, dal benessere alla vacanza attiva in spiaggia, passando per il divertimento notturno e lo shopping (www.lanotterosa.it). Regione e comuni sono già al lavoro per individuare il tema portante dell’edizione 2017 e definire il programma della Notte Rosa numero 12.