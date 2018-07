Notte Rosa, numeri incredibili: sulla Riviera un weekend da 2,5 milioni di turisti

Con circa 2 milioni e mezzo di partecipanti nell’intero fine settimana, la Notte Rosa si conferma, alla sua 13a edizione, il più importante ed originale evento estivo italiano. Piazze e spiagge gremite, venerdì, dai Lidi di Comacchio a Pesaro (le Marche sono parte della festa per il quarto anno consecutivo), per i concerti di apertura del Capodanno dell’Estate Italiana, che quest’anno ha coinvolto, per la prima volta, anche numerosi borghi e castelli dell’entroterra. E la festa prosegue anche sabato e domenica, con tantissimi eventi. Secondo l’Osservatorio Turistico dell’Emilia Romagna (realizzato da Unioncamere in collaborazione con Trademark Italia), nell’intero week end del 6-8 luglio si registrerà complessivamente un giro d’affari superiore ai 200 milioni di euro.

Corsini, Gnassi, Cassani: “Evento unico e successo del territorio”

“Ha vinto - dichiara l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - la Destinazione Romagna. Un esempio d’innovazione del modello turistico senza precedenti su territorio nazionale in cui territorio tutto ha saputo dare prova della sua capacità di dialogo, organizzazione e grande ospitalità. La Notte Rosa è, oggi, un patrimonio identitario”. “Anche quest'anno - dichiara il Presidente della Destinazione Turistica Romagna Andrea Gnassi - abbiamo dipinto di rosa la vita di migliaia di persone! La voglia di far festa insieme, in piena libertà, respingendo con il sorriso e la gioia la paura e i ‘coprifuoco’, è stata ancora una volta elemento vincente, decretando il successo enorme di questa tredicesima edizione della Notte Rosa che ha visto coinvolti non solo le località della costa ma numerosi borghi e castelli dell’entroterra romagnolo".

Per il presidente Gnassi "solo in un territorio aperto e ospitale come il nostro dove la voglia di fare, la creatività, la capacità di essere noi stessi, con il coinvolgimento di operatori turistici ed istituzioni, è da sempre centrale, è possibile organizzare il Capodanno dell'estate italiana. Evento non replicabile altrove perché identitario, che muove persone, crea migliaia di possibilità di lavoro e sviluppa un giro d’affari stimato in oltre 200 milioni di euro ad ogni edizione". Il successo di questa edizione - conclude Andrea Gnassi - "dimostra che La Notte Rosa è viva, e che non si è perso nulla dell’entusiasmo e della passione della prima edizione, strutturando via via un modello leader del divertimento in Italia e in Europa. La Notte Rosa è punto di riferimento dell’estate del Paese, uno sforzo sinergico, di sistema, nella direzione di realizzare una manifestazione inimitabile, capace prima di tutto di far vivere un’esperienza unica, in cui la vocazione dei territori diventa ‘regola di attrazione’ per l’internazionalità. Il futuro è questo: essere noi stessi, coinvolgere l’intera costa adriatica per un evento clou dell’intera area mediterranea".

"Come in una 'volata' ciclistica - commenta il Presidente di Apt Servizi Davide Cassani - ancora una volta la grande macchina organizzativa della Notte Rosa, con il lavoro sinergico di Regione, operatori privati, comuni della Riviera (e per la prima volta dell’entroterra romagnolo) ha raggiunto il traguardo, offrendo agli italiani un appuntamento memorabile e unico nel suo genere. È stato molto coinvolgente poter assistere, per la prima volta da 'dietro le quinte', al Capodanno dell’Estate Italiana, un bellissimo biglietto da visita per tutta la Romagna, che alla 13a edizione dimostra ancora la passione dei tanti che lavorano per questo grande evento di sistema, e un sentito plauso alle forze dell’ordine impegnate a garantire il successo della Notte Rosa".

Tanti i big della canzone coinvolti con affascinanti concerti all’alba

Sono state tante le iniziative, all’insegna del rosa, proposte dagli operatori turistici delle località coinvolte (con numerosi monumenti, e palazzi, illuminati in rosa) che hanno avuto, il loro momento clou, nello spettacolo di fuochi artificiali sul mare, che ha illuminato di “rosa”, a mezzanotte, tutta la Riviera. Numerose, come sempre, le star della musica che hanno “firmato”, la Notte Rosa 2018: Alvaro Soler a Rimini, Annalisa a Cattolica, Ron a Gatteo Mare, Nina Zilli a Lido degli Scacchi, nel ferrarese, Edoardo Bennato a Pesaro, il cast del Concerto di Radio Bruno Estate a Cesenatico (Dolcenera, Red Canzian, Alessio Bernabei, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Gabry Ponte, Sergio Sylvestre, Elettra Lamborghini, Mihail, Fred De Palma, Negrita, Ermal Meta).

E non è finita, questa sera si esibiranno Paola Turci, Noemi e Maria Antonietta a Riccione; Shel Shapiro a Cattolica; Giusy Ferreri a Bellaria-Igea Marina; Paolo Fresu Devil Quartet al Parco della Pieve di San Giorgio ad Argenta, nel ferrarese, dove domenica canterà l’Orchestra Mirko Casadei. Numerosi, come sempre, i concerti all’alba che hanno avuto un prologo ieri a Riccione con l’esibizione di Francesco De Leo, raccontata in diretta dalla trasmissione di Rai Radio 2 “Cartepillar AM”. Il fascino e la magia della musica all’alba è proseguita, sabato 7 luglio, con i concerti del compositore e pianista Remo Anzovino a Rimini; del gruppo “B-Quartet” a Cesenatico, con il suo spettacolo dedicato ai grandi successi del ventesimo secolo; del Quintetto Astreo a Gatteo Mare; della cantante Nicoletta Fabbri a San Mauro Mare, con un omaggio a Mina e Federico Fellini; del “Trio rosa” del gruppo Dùn Muin a Milano Marittima; di Rhythm’n Jazz Duo a Pesaro. Domenica mattina concerti all’alba a Bertinoro per ascoltare il fascino del suono del “didgeridoo”, lo strumento a fiato della cultura aborigena (ore 5,30, Corte interna della Rocca Vescovile) e a Belvedere Fogliense (Tavullia, ore alle 5,30), per l’esibizione del Trio Aedòn.

La Notte Rosa 2018 “raccontata” delle radio nazionali

Sono tante le grandi radio nazionali che quest’anno hanno raccontato sulle loro frequenze la Notte Rosa numero 13: da RDS 100% Grandi Successi, partner della Notte Rosa (5.700.000 ascoltatori medi giornalieri), in diretta da Rimini dal suo grande truck rosso, e i cui conduttori hanno presentato il concerto di Alvaro Soler, a Rai Radio 2 on tour (2.693.000 ascoltatori) dalla spiaggia di Riccione con i programmi “Caterpillar AM”, “Non è un paese per giovani” e “I Sociopatici”. Da Radio Bruno Estate (687.000 ascoltatori) a Cesenatico, con Ermal Meta, Negrita, Mihail e Gabry Ponte, per citare solo alcuni degli artisti che si sono avvicendati sul palco, a Radio Monte Carlo (1.435.000) al Beat Village alla Darsena di San Giuliano Mare a Rimini con i concerti dei Finley, Moka Club e Sergio Casabianca e le Gocce, passando per Virgin Radio (2.698.000) con lo speciale rock party SBK Edition a Misano Adriatico con DJ Ringo, Andrea Rock, Giuseppe Scarpato con l’Hillside Power Trio e l’happy hour del 7 luglio al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.

Gli appuntamenti della Festa che prosegue nel week end

La Notte Rosa 2018 prosegue fino a domenica con un ricco cartellone di appuntamenti. Da segnalare a Cervia, le coreografie acquatiche di ballerini sulla Darsena (sabato, ore 21.00) e la proiezione, su uno schermo creato da fontane d’acqua, del film Amarcord di Federico Fellini (domenica, ore 21, spiaggia libera di Milano Marittima). Spazio anche alla danza (sabato 8 luglio a Milano Marittima) per la finale del “9th European Tango & Championship”, con esibizione dei migliori ballerini del mondo di tango, mentre a Marina di Ravenna, sempre sabato sera, si svolgerà la seconda serata di “Marina Love Parade”, show colorato e festoso all’insegna dell’anticonformismo, con il duo “Sam&Stenn” e i “Soul System”.

Anche la grande musica del Ravenna Festival è protagonista della Notte Rosa, con la replica questa sera, dello spettacolo “Maryam”, a cura di Teatro delle Albe-Ravenna Teatro (ore 21.00, Teatro Rasi, a pagamento) e il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da James Conlon in programma sempre sabato 7 luglio, alle 21.00, al Pala De André di Ravenna (ingresso a pagamento). Eventi Notte Rosa anche al Castello di Gradara che, fino all’8 luglio, propone visite guidate alla scoperta della storia del paese all’insegna di “Paolo e Francesca in rosa!” mentre Santarcangelo Festival, per il secondo anno, ha inserito il suo spettacolo inaugurale - la performance corale Multitud - nel calendario dell’evento (sabato 7 luglio, ore 20, Piazza Marconi; domenica 8 luglio, ore 22, Sferisterio. Ingresso gratuito).

Spazio anche ad appuntamenti e spettacoli per bambini, con il ricco cartellone della “Notte Rosa dei bambini” di Bellaria Igea Marina, e le iniziative proposte il 7 luglio a Porto Corsini e, l’8 luglio, nel Castello di Coriano. Appuntamento musicale, sabato sera, a Castelsismondo di Rimini, dove la soprano Ala Ganciu e il quartetto EoS interpreteranno le melodie più famose delle pellicole di Walt Disney accompagnate dalle mani del disegnatore con la sabbia Mauro Masi. Da segnalare, infine, il Carnevale in Rosa a Misano Adriatico (7 luglio), la “Notte Rosa Beach Festival” al Villaggio Kennedy Cake di Rimini (fino a domenica) e l’appuntamento di Cattolica (8 luglio) per gli appassionati di mattoncini Lego. Per tutti gli eventi del week end si può consultare il sito Internet wwww.lanotterosa.it e scaricare l’applicazione Notte Rosa.