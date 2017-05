Nuovo orario di Trenitalia: più fermate, più corse e più città connesse con le Frecce

E’ il segno “più” a connotare i servizi e le offerte di Trenitalia che prenderanno il via con il nuovo orario, in vigore dal prossimo 11 giugno: più posti disponibili, con un supertreno da oltre 900 posti, più libertà di movimento con un pass no limit per Frecce, Intercity e regionali. E, ancora, più frequenza, con 370 corse quotidiane e più destinazioni, con oltre 200 città collegate nel network di Frecce e Intercity.

Il Frecciarossa 1000 raddoppia la sua capacità. Completata la flotta con la consegna del 50esimo esemplare e superati tutti i test di omologazione, il 1000 inizia a circolare in doppia composizione: due treni uniti tra loro che offrono complessivamente oltre 900 posti a sedere per viaggiare a 300 km/h. Si comincia con quattro corse al giorno, sull’asse Alta Velocità Torino – Napoli, destinate a crescere nei prossimi mesi. Il “nuovo treno” fermerà anche a Bologna alle 9.25 (direzione sud) e alle 14.38 e 17.38 (direzione nord).

Fermata a Bologna dei nuovi Frecciarossa Roma – Milano e Frecciargento Roma – Bergamo - Fermeranno anche a Bologna i due nuovi Frecciarossa tra Roma e Milano (ore 14.25 in direzione nord e alle 15.35 in direzione sud) e i due nuovi Frecciargento tra Roma e Bergamo (ore 11.45 in direzione nord e ore 18.45 in direzione sud).

Nuove fermate Frecciargento a Carpi - Da Carpi a Roma in meno di tre ore. Nuova fermata nella stazione emiliana per la coppia di Frecciargento Mantova – Roma T.ni e ritorno (fermate a Firenze Santa Matia Novella e Roma Tiburtina). Partenza la mattina da Carpi alle 6.31 e rientro la sera con arrivo alle 21.26. Anticipato alle 6.47 l’orario di fermata a Modena con possibilità di raggiungere la capitale mezz’ora prima rispetto all’offerta attuale.

Nuove fermata Frecciarossa a Ferrara - Due nuove fermate a Ferrara sulla rotta Napoli/Roma – Venezia rafforzano il ruolo della città estense all’interno del circuito delle città d’arte. Partenze alle 13.19 (direzione nord) e alle 20.25 (direzione sud).

Nuovo collegamento Frecciarossa diretto con Pescara - Più facile raggiungere l’Abruzzo dall’Emilia Romagna grazie al prolungamento fino a Pescara della coppia di Frecciarossa Milano – Ancona, con fermate a Reggio Emilia AV, Bologna, Forlì e Rimini. Più vicino anche il Cilento, con la fermata nel capoluogo emiliano del nuovo Frecciarossa Milano – Sapri. Dall’ 11 giugno al 17 settembre, il sabato e la domenica, fermata a Bologna alle 8.25 (direzione sud) e alle 20.35 (direzione nord).

Più fermate nella Riviera Romagnola - Il nuovo orario conferma l’attenzione di Trenitalia al turismo estivo nella Riviera Romagnola. 24 i Frecciabianca che collegano Torino, Milano, Venezia alla direttrice adriatica. Due le corse Frecciabianca Roma Termini – Ravenna. Inoltre, dall’11 giugno al 17 settembre, previste fermate aggiuntive per l’estate a Riccione e Cattolica.