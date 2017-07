Accordo con Trenitalia: più treni per il mare nei weekend

Aumentano nel fine settimana i treni per il mare. Grazie ad un accordo tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia, da sabato 15 luglio a domenica 3 settembre l’offerta estiva - già potenziata - si arricchirà di ulteriori sei corse nei week end, per un totale di oltre 3500 posti in più ogni fine settimana. I nuovi treni, disponibili il sabato, la domenica e i festivi, partiranno da Bologna alle 9 (destinazione Pesaro e fermate a Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano e Cattolica) e da Rimini alle 17.40 i festivi e 17.10 il sabato (destinazione Bologna e fermate a Cesena, Forlì e Faenza). Gli orari sono stati individuati con l’obiettivo di rinforzare l’offerta nelle fasce orarie in cui la richiesta è maggiore. A questi collegamenti, sia sabato che domenica, si aggiunge un’ ulteriore corsa da Pesaro alle 11.33 con destinazione Rimini (fermate a Cattolica, Misano, Riccione e Rimini Miramare).

I nuovi collegamenti si aggiungono al consueto potenziamento estivo dell’offerta fra le città dell’Emilia e la Riviera Romagnola, che già prevede in aggiunta alla normale programmazione altri 22 treni: una coppia i festivi fra Milano e Rimini, una coppia i festivi fra Piacenza e Ancona, un collegamento il sabato e i giorni festivi da Milano a Rimini con ritorno in partenza da Pesaro, una coppia il sabato e i festivi da Piacenza a Pesaro, un collegamento il sabato da Piacenza a Rimini con ritorno la domenica, una coppia di collegamenti notturni del fine settimana tra Bologna e Pesaro, una coppia i festivi fra Bologna e Ravenna/Rimini cui si aggiungono ulteriori due collegamenti con andata il venerdì e rientro la domenica.