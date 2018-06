Roberto Marazzi sale al timone dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Roberto Marazzi è il nuovo direttore generale dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Un incarico stimolante ed impegnativo, che vedrà nelle prossime stagioni il circuito di Imola affrontare sfide importanti sia per quello che riguarda l’attività principale del Motosport sia per quanto riguarda lo sviluppo di quel carattere di polifunzionalità che ha già portato ad Imola grandi concerti ed eventi di carattere internazionale. "Arrivo ad Imola con grande entusiasmo, consapevole dell’importanza e del prestigio che significa dirigere un Autodromo dal carisma, dalla storia e dal fascino come l’Enzo e Dino Ferrari - afferma Marazzi -. Il mio primo obiettivo sarà quello di consolidare e sviluppare la dimensione internazionale di questo circuito nell’ambito del Motorsport e del motorismo in generale. Nel contempo mi impegnerò per riportare grandi eventi musicali e culturali che hanno caratterizzato questi ultimi anni, e di questo voglio ringraziare chi mi ha preceduto. Arrivare a metà stagione non è mai facile, qualunque situazione si affronti, ma sono tranquillo perché trovo uno staff di persone che già conosco e che di cui ho già avuto modo di apprezzare la professionalità e la grande passione. Concludo ringraziando il presidente Uberto Selvatico Estense e il consiglio d'amministrazione di Formula Imola per le parole di stima che hanno avuto nei miei confronti, sicuro che lavoreremo in totale sintonia verso le importanti sfide che ci attendono”. "Con Marazzi inizia una nuova stagione, sempre all’insegna di un calendario particolarmente ricco di eventi. Sono sicuro che la tradizione del circuito di Imola resterà ai livelli più elevati raggiunti in questi ultimi anni, grazie alla professionalità dei predecessori e ora di Roberto Marazzi, nonché di tutto il team di Formula Imola - afferma Uberto Selvatico Estense, presidente Formula Imola -. Nuove sfide e obiettivi più ambiziosi sono già nell’agenda del nuovo direttore, che mi ha già illustrato i suoi importanti progetti. La società e il territorio saranno sicuramente al suo fianco per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi”.

Marazzi è nato a Roma il 10 settembre 1951. Laureato in Scienze Politiche all’Università La Sapienza, vanta una lunga esperienza nell’ambito del Motorsport e dell’organizzazione di grandi eventi. Dal 1985 al 1990 è stato direttore relazioni esterne della Flammini Racing, contribuendo al lancio del Campionato del Mondo Superbike, all’organizzazione di gare del Motomondiale, e gestendo il Campionato Italiano F3. Nel 1991 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale della Segea Nord, società del Gruppo Fininvest, quindi, dal 1992 al 2002, quello di amministratore delegato delle Edizioni Cioè, azienda leader nel settore editoriale per giovani. Sempre nel 2002, e fino al 2007, è stato direttore marketing – Editoriale della Conti Editore, organizzando eventi di grande successo come Auto Kit Show e Motolandia. Per un anno ha esercitato le funzioni di Direttore Commerciale dell’Autodromo di Adria. Dal 2008, fino al 2013, c’è stato il ritorno al Flammini Group, direttore del Campionato Italiano e Internazionale Superstars. Dal 2014 ha rivestito il ruolo di consulente per l’Ufficio Sportivo ACI, promuovendo e organizzando i Campionati Italiani di velocità. Grande appassionato di quattro ruote, ha al suo attivo anche un curriculum sportivo dove spiccano la vittoria alla 6 Ore di Vallelunga del Mondiale Marche e il titolo di Campione Italiano CIVT classe N3.