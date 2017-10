"Romaña Mia", l'emblema musicale della Romagna tradotto in spagnolo

Materiali Musicali, con la collaborazione di Edizioni Musicali Casadei Sonora, presenta la versione spagnola di Romagna Mia, suonata dai Kachupa insieme a Tonino Carotone. Chiara Colasanti di Volumeet presenterà il progetto al Womex ‘17 a Katowice, in Polonia, venerdì alle 14.30. “Romaña Mia” è il risultato del progetto Romagna Mia 2.0, opera di traduzione e distribuzione all’estero realizzata da Materiali Musicali, con il supporto del Mibact e Siae nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”. Il progetto pensato il mercato spagnolo e i mercati latini e mediterranei, grazie alla produzione di Giordano Sangiorgi di Materiali Musicali con la collaborazione di Edizioni Musicali Casadei Sonora, rientra tra i progetti di “Sillumina”, il bando realizzato da Mibact e Siae per il lancio e la promozione dei giovani artisti italiani. La legge di stabilità infatti ha previsto la distribuzione del 10% dei compensi per la copia privata, gestiti da Siae, in accordo con le Società di Collecting, in attività che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani.

Tra questi Materiali Musicali, il soggetto organizzatore del Mei, ha ottenuto un grande risultato che l’ha portato a vincere il bando per l’opera di traduzione e distribuzione internazionale di Romagna Mia. Il brano, secondo le indicazioni del bando vinto, è stato tradotto in spagnolo con il supporto della Casadei Sonora, casa discografica del maestro Secondo Casadei, lo “Strauss di Romagna”, autore di uno dei brani italiani più diffusi all’estero, guida della Casadei Sonora, che celebra quest’anno i suoi 70 anni di attività pubblicando per l’appunto un pezzo che celebra i 90 anni dell’Orchestra dello stesso Secondo Casadei nata nel 1928. La prima presentazione, che ha ottenuto grande riscontro, si è svolta venerdì 15 settembre al Mercato della Musica Viva popolare di Vic in Catalogna alla presenza della stampa internazionale della musica folk e dei principali festival e produttori di musica folk e popolare europei. Il pezzo è stato inoltre presentato al Mei 2017 di Faenza nella serata di apertura a Casa Spadoni, in una serata alla quale hanno preso parte Ambrogio Sparagna e i Cori delle Cante Romagnole di Ravenna, Lugo e Comacchio.

“Romaña mia” è anche un ep che, oltre che contenere la traccia, comprende anche una bonus track con un’interpretazione sempre spagnola del brano, concepita e realizzata dai Paquito Project feat. Eleonora Margutti, grazie alla produzione artistica di Giuliano Paco Ciabatta. L’adattamento del testo di Romagna Mia è stato curato da Riccarda Casadei sotto la supervisione di Yvonne Grimaldi. L’ep uscirà il 30 ottobre in Spagna e in tutto il mondo prodotto da Materiali Musicali e distribuito da Goodfellas in collaborazione con la distributrice spagnola Karonte Distribuciones. La distribuzione digitale sarà a cura invece de La Cupula Music, aggregatore digitale internazionale con sede a Barcellona.