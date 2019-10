Sabato terribile sulle strade del ravennate: tre incidenti gravi, un morto e cinque feriti

E' stato veramente un sabato tragico quello vissuto sulle strade della Romagna, in particolare a Ravenna. Diversi gli incidenti stradali che hanno visto coinvolti auto e moto. Il più grave nella notte tra venerdì e sabato quando, sulla Ravegnana tra Ghibullo e Longana, uno schianto frontale è costato la vita ad un uomo di 59 anni. Feriti gli altri due uomini che erano a bordo dell'auto in cui era presente la vittima. Un ragazzo, nell'altra vettura, è invece rimasto illeso. Nel pomeriggio un motociclista è rimasto invece ferito in maniera grave (QUI L'ARTICOLO) in uno schianto a Sant'Agata sul Santerno, in via Piratello: qui la causa è una mancata precedenza da parte di una donna di 79 anni in auto. Poco dopo altro incidente che ha visto coinvolta una moto con a bordo due ragazzi (QUI L'ARTICOLO E LE FOTO): per fortuna, in questo caso, nessuno è in gravi condizioni.