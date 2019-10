Sempre più spazi dedicati ai giovani: a "Vista da vicino" il protagonismo dei ragazzi

Una tessera dedicata a chi ha tra i 14 e i 29 anni con cui entrare gratis alle mostre e usufruire di sconti speciali in palestre, cinema, teatri: è la YoungE-R Card, una delle iniziative messe in campo dalla Regione per sostenere le giovani generazioni: a loro è dedicata la nuova puntata di ‘Vista da Vicino’- il format televisivo sulle politiche regionali in onda nel circuito delle emittenti private locali. Dagli oltre 60 mila giovani che usufruiscono della YoungE-R Card si passa a dare voce al gruppo di Radio Sonora, la prima radio comunitaria finanziata dalla legge 14, nata a Bagnacavallo nel 2009, per poi fare tappa a Ravenna al centro di aggregazione Quake in zona Darsena e all’ Informagiovani dove è in corso un workshop di pro-working. Il viaggio nel mondo YoungE-R si conclude al FabLab di Castiglione dei Pepoli, il luogo ideale dove i ragazzi e le ragazze dell'alto Appennino bolognese possono incontrarsi ed esprimere la loro creatività facendo arte, musica e cultura. ‘Vista da vicino’ è on line sul sito della www.regione.emilia-romagna.it , su Facebook e su Youtube. In allegato giorni e orari della messa in onda.