Dall'assistenza ai disabili alla tutela dei beni culturali: torna il Servizio civile regionale

Ci sarà chi presterà assistenza agli anziani e ai disabili, oppure chi si occuperà di educazione dei bambini e di animazione nel loro tempo libero. Ma anche chi potrà dedicare le proprie competenze alla conservazione del patrimonio artistico e culturale. Sono alcune delle attività che possono essere svolte tramite il Servizio civile regionale,finanziato anche quest’anno dalla Regione Emilia-Romagna con 600 mila euro. Per partecipare, i giovani tra i 18 e i 29 anni di età, senza distinzione di cittadinanza, potranno presentare domanda sulla base del nuovo bando uscito in questi giorni. In tutta la regione sono 201 i posti disponibili: Bologna (56), Ferrara (19), Forlì-Cesena (26), Modena (26), Parma (21), Piacenza (13), Ravenna (14), Reggio Emilia (14) e Rimini (12). Il maggior numero delle opportunità riguarda il settore dell’educazione (118 posti); seguono le aree dell’assistenza (71 posti) e delle attività culturali-patrimonio artistico (33 posti). Per i partecipanti è previsto un assegno mensile che varia da 219 a 360 euro in base al progetto, alla durata (6-11 mesi per 4 o 5 giorni la settimana) e al numero di ore settimanali prestate (15, 20 o 25).

Per presentare la domanda di partecipazione, che deve essere consegnata all'Ente titolare del progetto scelto, c’è tempo fino alle ore 14 del prossimo 15 maggio. Tutte le informazioni e il modulo per presentarla sono disponibili sul sito della Regione E-R Sociale. Per ulteriori chiarimenti, la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione un numero verde URP dedicato: 800 507705, attivodal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Un’esperienza, quella del servizio civile, che in Emilia-Romagna ha sempre incontrato una risposta positiva; soltanto nel 2016 sono stati 202 i giovani che hanno preso parte a uno dei 69 progetti presentati da 61 enti in molteplici ambiti: solidarietà, servizio nel campo della protezione civile e ambientale, difesa del patrimonio artistico e culturale, aiuto agli anziani e ai non autosufficienti, accoglienza dei migranti e, più in generale, nelle attività di pubblico interesse.

Bando per le zone terremotate del centro Italia - Per chi volesse svolgere un’esperienza fuori dalla regione, quest’anno c’è un’ulteriore possibilità: il 15 maggio scade infatti anche un bando straordinario di Servizio civile nazionale che riguarda le zone terremotate del centro Italia. In questo caso sono 1.298 i giovani - ragazzi e ragazze che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il 18esimo e non superato il 28esimo anno di età - provenienti da tutto il territorio nazionale che potranno portare il proprio aiuto alle popolazioni colpite dal sisma in Umbria (240 posti), nelle Marche (610), nel Lazio (279) e in Abruzzo (163). I progetti messi in campo sono finalizzati alla ripresa della vita civile delle comunità e al ritorno delle popolazioni alla normalità. Come avviene di regola per il Servizio civile nazionale, i partecipanti dovranno essere cittadini italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, oppure non comunitari ma regolarmente soggiornanti in Italia e percepiranno un assegno mensile di 433 euro. Inoltre prima dell’estate usciranno i bandi ordinari di Servizio civile nazionale, che saranno pubblicati sul sito del Dipartimento di Roma (http://www.serviziocivile.gov.it/), con circa 48.000 posti disponibili in Italia e all’estero.