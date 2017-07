Sicurezza sulle strade: in un anno calati del 6% gli incidenti stradali

Tra il 2015 e il 2016 in Emilia Romagna gli incidenti sulle strade hanno registrato un calo del -6%, mentre negli ultimi sei anni il calo è stato del -24%. Nel dettaglio, i dati del 2016 mostrano che la maggior parte dei 17.404 incidenti, per l'esattezza 3.898, sono avvenuti a Bologna e provincia, dove si registrano anche il maggior numero di morti, 66 su 306, e di feriti, 5.379 su 23.592. Nella classifica degli incidenti al secondo posto si piazza Modena con 2.818, seguita da Reggio Emilia (1.814), Rimini (1.755), Forlì-Cesena (1.681), Ravenna (1.654), Parma (1.558), Ferrara (1.238), e Piacenza (988).

Se Ferrara è tra le province con meno incidenti, è però al secondo posto per numero di morti, con 39 decessi nel 2016. Per il resto, i dati relativi ai morti su strada vedono Modena al terzo posto con 37 decessi, seguita da Ravenna (35), Reggio e Forlì-Cesena (34), Parma e Piacenza (21) e Rimini (19). Infine, nella classifica dei feriti dietro Bologna si collocano Modena con 3.925, Reggio con 2.519, Ravenna con 2.251, Rimini con 2.218, Forlì-Cesena con 2.157, e Parma con 2.084. Chiudono Ferrara con 1.633, e Piacenza con 1.426. Morti e feriti sono in calo in quasi tutte le province, con il picco del -34,4% di decessi a Parma: l'unica eccezione grossa è rappresentata da Forlì-Cesena, dove i morti su strada sono aumentati, tra il 2015 e il 2016, del 41,7%. I dati della Regione, infine, spiegano anche quali sono state, nel 2016, le strade dove si sono verificati più incidenti, e dove è stato più alto il numero di morti e di feriti. Qui i numeri più alti sono, di gran lunga, quelli registrati sulle strade urbane, con 10.881 incidenti, 104 morti, e 13.681 feriti. Al secondo posto si piazzano le provinciali, con 2.060 incidenti, 76 morti, e 3.059 feriti. Le autostrade, invece, sono quarte per numero di incidenti (982), e terze per morti (38) e feriti (1.834). (fonte: Dire)