Stangata dei libri di testo: come richiedere i contributi

Anche quest'anno la Regione Emilia Romagna mette a disposizione degli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018. Le domande vanno presentate dal 4 settembre al 23 ottobre prossimi. Come già nel 2016 le domande - effettuate da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne - vanno presentate esclusivamente online, utilizzando l'applicativo disponibile all'indirizzo internet: http://scuola.er-go.it. Nella presentazione della domanda quest'anno l'utente può inoltre essere assistito gratuitamente dai Centri di assistenza fiscale (Caf) convenzionati con l'Azienda regionale Ergo, il cui elenco è pubblicato nel sito: http://scuola.regione.emilia-romagna.it. I rimborsi riguardano gli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) appartenenti a nuclei famigliari con un valore Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), calcolato con riferimento al reddito del 2015, non superiore a 10.632,94 euro. Per ottenere l’Isee le famiglie interessate possono rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale (Caf) presso tutte le sedi delle associazioni di categoria, che provvederanno gratuitamente all’istruttoria essendo appositamente convenzionati con l’Inps, o direttamente alle sedi Inps, oppure procedere per via telematica collegandosi al portale dell'Inps.