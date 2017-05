Stop alle vacanze in Riviera per i bimbi non vaccinati? "Notizia completamente falsa

I bambini sono i benvenuti nella Riviera romagnola, da sempre. Anche se non vaccinati.La Regione Emilia-Romagna interviene per fare chiarezza sulle false notizie circolate in questi giorni, secondo le quali i piccoli privi di vaccinazioni non potrebbero essere ospitati negli alberghi della Costa. "Si tratta di una notizia che sta circolando, ma che è totalmente falsa, priva di fondamento - sottolineano gli assessori regionali alle Politiche per la salute, Sergio Venturi, e al Turismo e commercio, Andrea Corsini -. È davvero grave che qualcuno possa speculare su un tema così importante come quello della salute, diffondendo ‘informazioni’ ingannevoli, che possono generare preoccupazione, paura e anche danni economici agli operatori del settore”.

“La legge regionale sul tema vaccini che abbiamo introdotto- chiariscono i due assessori- e di cui, lo ribadiamo, siamo molto orgogliosi perché ha fatto da apripista a livello nazionale, è chiara, e non può essere in alcun modo male interpretata: l’obbligo vaccinale riguarda solo l’iscrizione agli asili nido e ai servizi educativi e ricreativi riservati ai bambini, tra l’altro a partire dall’anno scolastico 2017-2018. É davvero un’assurdità pensare che gli albergatori, i ristoratori o i gestori di sale giochi e piscine possano chiedere conto delle vaccinazioni ai propri clienti". "Vogliamo rassicurare quindi tutti i turisti- concludono Corsini e Venturi-: l’Emilia-Romagna è pronta ad accogliervi, garantendo quell’ospitalità che da sempre la contraddistingue e l’ha resa famosa nel mondo, anche per i servizi pensati e realizzati proprio per i più piccoli”.