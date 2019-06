Telecamere Rai in Assemblea per sei puntate sull'"attualità" del maestro Manzi

Le telecamere Rai nell'aula Manzi dell'Assemblea legislativa per sei puntate monografiche da 15 minuti l'una sull'eredità pedagogica del maestro Alberto Manzi. Le riprese di Alberto Manzi. L’attualità di un maestro, programma in onda sul canale tematico Rai Scuola entro la fine dell'anno, inizieranno martedì. L'annuncio del servizio pubblico è accolto con soddisfazione dalla presidente dell'Assemblea Simonetta Saliera: "Alberto Manzi ha insegnato l'importanza della cultura a due generazioni di italiani a cui la miseria aveva tolto la possibilità di imparare a leggere, scrivere e fare di conto. Ha contribuito ad emancipare uomini e donne che così hanno preso coscienza dei propri diritti e negli anni '60 e '70 hanno conquistato opportunità e benessere per tutto il nostro Paese. Per l'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna- conclude Saliera- è un onore la collaborazione con la Rai per valorizzare quel gioiello che è il centro Manzi che ha sede proprio nei locali del parlamento regionale".

Oltre alla messa in onda sul digitale terrestre, le puntate saranno rese disponibili sul sito di Rai Scuola, promosse attraverso i canali social e poi arricchite di alcuni “extra”, come gli integrali delle interviste agli esperti o una bibliografia di approfondimento. Un vero e proprio corso di formazione per docenti di tutt’Italia. In ogni puntata vi saranno immagini girate in aula Manzi del consiglio regionale, con interviste ad esperti, immagini di repertorio tratte dalle teche Rai e un disegnatore. Verranno quindi mostrate “in presa diretta” come si articolano e sviluppano delle lezioni che seguano la metodologia del maestro Manzi oggi.