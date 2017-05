Trekking, bici e passeggiate: il 2 giugno l’Emilia Romagna celebra la Giornata Verde

Dai trekking tra i vigneti sotto un castello medioevale, alla maratona da correre in bicicletta sui saliscendi dell’Appennino Modenese, dalle passeggiate per bambini nel Bosco degli Gnomi a Bagno di Romagna, alla competizione da supermen come l’ Ultra-trail sulla Via degli Dei, 125 chilometri tutti di corsa fra Bologna e Firenze. Sono alcuni dei 22 appuntamenti organizzati per la Giornata Verde 2017, in programma il 2 giugno e durante tutto il week end sull’Appennino e nelle grandi aree verdi protette dell’Emilia Romagna, da Piacenza a Forlì. Come da tradizione, la Giornata Verde, organizzata da Apt Servizi Emilia Romagna, è il momento che dà ufficialmente il via alla stagione del turismo all’aria aperta, da vivere ritmo lento a piedi, in biciletta, in barca, ma anche a tavola con l’enogastronomia più tipica dei territori. Per godersi l’intero week end, gli operatori turistici hanno messo a punto 50 pacchetti vacanza.

Il focus di questa edizione 2017, la dodicesima, è dedicato alle due ruote con una serie di grandi appuntamenti nel comprensorio del Cimone che saranno l’anteprima della Giornata Verde. Il primo a Sestola dal 26 al 28 maggio “Campionati Europei 2017 di DownHill”, poi Montecreto: il 24 e 25 giugno “Cimone Bike Festival 2017” e Fanano il 9 luglio con il “4° Trail of Pioneers sulle tracce di Felix Pedro” (Gara non competitiva MTB e raduno Bici Elettriche), 16 luglio “1° Marathon del Cimone”, 2 settembre “3° Appennino Ultra Trail”. Per gli appassionati della Bike, ecco il calendario dei appuntamenti sportivi sul Cimone.

26-28 maggio: Campionati Europei MTB Downhill 2017 UEC - Dal 26 al 28 maggio la mountain bike è protagonista dell’anteprima della Giornata Verde: a Sestola, la più importante stazione sciistica dell’Emilia Romagna, si tiene il Campionato Europeo di Downhill. L’evento di caratura internazionale porterà a Sestola, i campioni più forti della mountain bike da tutt’Europa. Il tracciato, molto tecnico e impegnativo, parte dal Monte Cimone e scende a gran velocità in centro città. In questo week end internazionale, ci saranno tanti eventi collaterali con spettacoli, animazioni per i più piccoli e concerti. L’evento è organizzato dal Comune di Sestola e il Bike Center Cimone, in collaborazione con l’UEC Cycling, l’Union Europeene du Cyclisme, il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dei comuni di Montecreto e Fanano.

24 e 25 giugno: il Cimone Bike Festival è a Montecreto il 24 e 25 giugno - Torna per la terza volta a Montecreto il 24 e 25 giugno il raduno nazionale di mountain bike all-mountain. Il Cimone Bike Festival, questo il nome dell’iniziativa, è un omaggio alle ruote grasse, una manifestazione non agonistica nella quale l’unico obiettivo è divertirsi tutti insieme. Di certo uno degli appuntamenti più importanti nel panorama italiano. Il format: ogni mattina si parte per tante escursioni guidate tutti insieme lungo i sentieri del Monte Cimone con welcome kit enogastronomici, in paese ci sono stand enogastronomici, spettacoli di dirt bike e bmx freestyle, gare goliardiche di downhill e e-bike, ma anche momenti dedicati a famiglie con bambini e alle persone con disabilità.

16 luglio: a Fanano prima edizione della Cimone Bike Marathon per MTB - La prima edizione della Cimone Bike Marathon per MTB partirà domenica 16 luglio alle ore 9 da Piazza Corsini e si snoderà fra bellissimi luoghi del nostro Appennino tra i Comuni di Fanano, Sestola e Montecreto. Organizzata dal Bike Center Cimone con il Comune di Fanano, sarà valida come appuntamento del nuovo circuito gran fondo, targato FCI, l'MTB Emilia Romagna.

2 giugno: parte la durissima Ultra Trail Via degli Dei - Una sfida al limite e non per tutti: una corsa di 125 km fra Bologna e Firenze, 5100 metri di dislivello positivo, da concludere nel tempo massimo di 30 ore, percorrendo la “Flaminia Militare” antica strada romana.

2 giugno: gli eventi della Giornata Verde - Fra le iniziative in programma il 2 giugno, ci sono anche occasioni per scoprire i castelli più belli del circuito i Castelli del Ducato. Come nel Trekking Renzo Re tra i vigneti sotto il Castello di Contignaco (Pr). Fra le proposte week end dell’Appennino Reggiano si può scegliere il tour alla scoperta della Pietra di Bismantova e dei suoi sapori sulle vie di Matilde. Oppure la visita ai possedimenti dei Canossa. Chi sceglierà il Delta del Po e Ferrara, si ritroverà fra le magie del “Voliamo Festival”, evento dedicato alle mongolfiere e con i suoni dei Buskers. A Piacenza si potrà fare una visita naturalistica alla Gola del Vezzeno. Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ecco tanti trekking: da quelli sul Monte Falterona, a quelli per i bambini in compagnia degli asinelli e nel Bosco degli Gnomi. “La filosofia della Giornata Verde è semplice – dice Liviana Zanetti, presidente di Apt Servizi – offrire un week end a contatto con la natura e vivere un’esperienza a ritmo slow in un ambiente incontaminato”. Il programma della Giornata Verde gli eventi e le proposte vacanze su www.appenninoeverde.it E per gli appassionati del trekking, in occasione della Giornata Verde arriva nelle librerie “Trekking Linea Gotica” una guida dell’itinerario escursionistico per scoprirne gli angoli più affascinanti del territorio in cui correva il fronte dell’esercito tedesco nel 1944-45.