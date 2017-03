Un week end alla scoperta dei tesori nascosti dell'Emilia-Romagna

Quarantotto siti aperti in 24 località da Piacenza a Rimini. Più di 2 mila studenti “Apprendisti ciceroni” a far da guida e i volontari di “Arte un Ponte tra Culture” per visite speciali in francese, spagnolo, albanese, russo, arabo, rumeno, ucraino per chi non conosca la lingua italiana. È la 25esima edizione delle Giornate Fai di Primavera che si svolgeranno il prossimo week end, sabato e domenica, nella nostra regione e in tutta Italia. Un’occasione davvero unica per visitare palazzi, musei, residenze, parchi e siti solitamente chiusi ai visitatori.