Vacanze 2019, l'Emilia Romagna in vetrina al World Travel Market di Londra

Dal 5 al 7 novembre l’offerta turistica dell’Emilia Romagna si presenterà al World Travel Market (WTM) di Londra. I trenta operatori turistici, che saranno presenti alla rassegna fieristica internazionale, presenteranno le loro proposte-vacanza 2019 in uno stand di 174 metri quadrati coordinato da Apt Servizi Emilia Romagna. Lo stand sarà personalizzato con immagini dedicate al tema “Via Emilia- Experience The Italian Lifestyle” con in primo piano la Motor, Food e Wellness Valley, le Città d’Arte e l’offerta balneare, il cicloturismo, l’offerta termale e del turismo en plein air. Saranno presenti al WTM anche le Destinazioni Turistiche regionali: Bologna-Modena, Emilia e Romagna.

Nelle giornate del WTM sono previsti, per gli operatori turistici emiliano romagnoli, tre sessioni di “Speed Networking” (incontri commerciali veloci): il 5 e 6 novembre con i buyer membri del “WTM Club” (che raggruppa tour e coach operator, agenzie di viaggio e professionisti del settore congressuale) e, il 7 novembre, con digital influencers. Nello stand regionale giornalisti del Regno Unito incontreranno il presidente di Apt Servizi Emilia Romagna Davide Cassani, il presidente della Destinazione Romagna Andrea Gnassi, il direttore Commerciale e Marketing di Mirabilandia Sabrina Mangia che presenterà la novità più importante del Parco: la nuova area “Ducati World” che occuperà un’area di circa 35.000 metri e, la principale attrazione, sarà un roller coaster unico e innovativo in grado di coinvolgere ogni visitatore, facendogli vivere le emozioni e l’adrenalina che si provano a bordo di una vera Ducati con il pieno controllo del veicolo. L’area ospiterà inoltre una struttura interamente dedicata alla Ducati Experience con simulatori di ultima generazione, inedite attrazioni pensate per tutta la famiglia, un Ducati Shop e tre diverse aree ristoro ispirate al mondo Ducati e Scrambler®.

L’Emilia Romagna - attualmente ben collegata a livello aereo con il Regno Unito - ha registrato nei primi otto mesi del 2018 un incremento del +3,4% negli arrivi e del +6,5% nelle presenze di turisti provenienti dal Regno Unito. Un trend positivo avviato già nel 2017, quanto, Secondo il Servizio Statistica Regionale, gli arrivi dal Regno Unito sono stati 144.835 a fronte di 399.286 le presenze, con un aumento, rispetto al 2016, rispettivamente del +9,3 e del +7,9 per cento. “Quello del Regno Unito - commenta il presidente Apt Servizi Cassani - è, da sempre, uno dei mercati turistici esteri di riferimento per l’Emilia Romagna. I buoni risultati 2017, sia per quanto riguarda gli arrivi che le presenze, confermati anche nei primi otto mesi del 2018, indicano con chiarezza la crescita dell’appeal della nostra offerta turistica agli occhi di questa importante clientela internazionale”.

Al WTM di Londra saranno presenti le seguenti aziende: Amazing Italy Tours (Bologna), Argante Viaggi (Colorno-PR), Azimut tour operator & DMC (Repubblica di San Marino), Bologna Welcome DMC, Borgo Condé Wine Resort (Fiumana di Predappio-Forlì), Consorzio “Riccione Turismo”, Consorzio Wellness Valley-Romagna Benessere (Ravenna), Emilia Romagna Golf, Ferretti Hotels (Cattolica), Fidenza Village-Luxury Shopping Destination, Food in Tour (Riccione), IAS Tourist Incoming tour operator & DMC (Cervia), Itermar Tour Operator & DMC (Rimini), Labirinto della Masone (Fontanellato-PR), Larus Viggi (Lido degli Scacchi-FE), Leardini Group Hotels (Riccione), Malatesta Viaggi Tour Operator (Rimini), Maranello Tour (Modena), Mirabilandia (Ravenna), Modenatur Incoming Tour Operator & DMC, Monrif Hotels (Bologna), Motorsite-La Terra dei Motori (Modena), Ospitalità a Bologna Incoming Agency-DMC & Hotels, , Parma Incoming, Prima Tour (Repubblica di San Marino), Promhotels Riccione Tour Operator Incoming & DMC, Promozione Alberghiera (Rimini), Ròseo Euroterme Wellness Resort (Bagno di Romagna-Forlì/Cesena), Terme Beach Resort-Ravenna (Punta Marina Terme-RA), Travel Jet CO (Riccione).