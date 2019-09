Agricoltura, l'Emilia-Romagna verso i mercati globali: se ne parla in un convegno

Export, competitività e nuove sfide sui mercati. Sempre più un sistema di trasporti e rifornimenti efficiente ha un ruolo strategico nel settore agroalimentare, nella commercializzazione e nella distribuzione. Di buone pratiche di logistica sostenibile e innovativa e sfide per migliorare piattaforme e hub in Emilia-Romagna si parlerà mercoledì dalle ore 9,15, al convegno “Logistica sostenibile per la competitività dell'agroalimentare” organizzato dalla Regione a Bologna (Sala "20 maggio 2012" - Terza Torre - viale della Fiera, 8). Dopo l’apertura dei lavori del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la parola andrà ai protagonisti della logistica in regione: dai responsabili di infrastrutture come l’aeroporto di Bologna e il porto di Ravenna a numerosi centri logistici sul territorio e ad esperienze internazionali. Le conclusioni, alle ore 12,30 spetteranno all’assessore regionale all’Agricoltura Simona Caselli.