Ancora in calo le imprese giovanili in Emilia-Romagna

A fine anno le imprese attive giovanili sono risultate 32.694, ovvero l’8% delle imprese regionali. Gli effetti della crisi economica e della restrizione del credito continuano a pesare. In un anno la base imprenditoriale giovanile regionale ha perso 1.297 unità (-3,8 per cento), mentre le altre imprese sono solo leggermente diminuite (-0,4%). Questo emerge dai dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio di fonte InfoCamere elaborati dal centro studi e ricerche di Unioncamere Emilia-Romagna.

Le imprese giovanili aumentano solo in Basilicata (+4,7%), Molise (+3%) e in Sardegna (+0,6%). Segno rosso ovunque altrove e l’Emilia-Romagna tra le ultime. La riduzione è da attribuire principalmente alla flessione delle ditte individuali (-1.105 unità, -4,2%), ma la contrazione delle società di persone è molto più rapida (-9,5 per cento, pari a 262 unità) e attribuibile all’attrattività della normativa delle società a responsabilità limitata, che sostiene le società di capitale (+116 unità, +2,7%).

I settori di attività economica. Nelle imprese giovanili, l’andamento negativo continua a essere determinato soprattutto dal pesante crollo delle imprese delle costruzioni (-906 unità, -11,0 per cento), un settore che continua a scontare gravi difficoltà, a cui si aggiungono la rapida caduta delle imprese dell’industria (-131 unità, -5,1%) e la flessione delle imprese dell’insieme del settore dei servizi (-387 imprese, -1,8%), derivante dalla marcata riduzione del commercio (-276 imprese, -3,2%) e dalla più lieve flessione nell’aggregato degli altri servizi (-111 imprese, -0,9%). L’unico contributo positivo sostanziale allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile è venuto dall’agricoltura, silvicoltura e pesca, +127 imprese, pari a +5,9%, effetto di un processo di rinnovo generazionale e dello sviluppo di forme di autoimpiego.