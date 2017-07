Gatteo Mare all inclusive: anche con ricarica per l’auto elettrica

Ora che il caldo è bollente è tempo di fare le valigie, chiudere la porta di casa e partire. Ma prima di salire in macchina è bene ricordarsi di controllare alcune cose come la pressione delle gomme, l’olio, il gas, il sediolino per i bambini e la benzina. Cosa succede però se la tua macchina è elettrica? Rinunci alla vacanza perché non sai dove ricaricarla? L’Hotel Capitol è il primo hotel con ricarica auto elettrica Gatteo Mare.

Soggiornare in un hotel con un impianto per auto elettriche, in tutto o ibride, è una comodità sia per chi è di passaggio e ha bisogno di fare il pieno di elettricità sia per chi a Gatteo ci trascorre le ferie e vuole stare tranquillo. C’è da dire che l’Hotel Capitol offre il servizio di ricarica elettrica gratuito ai clienti che prenotano un pacchetto hotel Gatteo Mare all inclusive. L’offerta comprende la pensione completa e include le bevande ai pasti e il servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini a camera) da 58€ a persona. In alternativa costa solo 10€.

La stazione E-Station MODO 3 a ricarica veloce per ambienti pubblici ha le soluzioni di ricarica più affidabili e diffusi in Europa. Rifornisce tutte le auto elettriche europee e molti modelli di ibride. È provvista di presa di ricarica di Tipo 2, standard europeo, per veicoli elettrici in corrente alternata AC. Insomma, un concentrato di relax che passa dal garage e arriva dritto in spiaggia. Quale migliore opportunità di questa per lasciarsi andare al lento ondeggiare delle onde e rinfrescarsi fra le quiete spiagge di Gatteo.

L’Hotel Capitol è dotato inoltre di piscina con zona solarium, angolo fitness e servizio bar. Mentre la spiaggia è servita di ogni confort dall’area giochi bimbi, campi da beach volley e bocce alla mini biblioteca per chi ama leggere sotto l’ombrellone. In hotel c’è anche un servizio di cura della persona con un centro benessere, sauna e massaggi, e perfino una palestra attrezzata.

In vacanza non c’è nulla di più bello che lasciare la propria auto in garage e trovarla col pieno, soprattutto se è a costo zero.