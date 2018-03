Il turismo dell’Emilia Romagna si promuove alla fiera internazionale di Berlino

Incrementare i positivi risultati di arrivi e presenze turistiche 2017 dalla Germania. E’, questo, l’obiettivo della strategia promozionale 2018 dell’Emilia Romagna per il mercato tedesco, che parte ufficialmente dalla presenza, dal 7 all’11 marzo prossimi, a Berlino, alla rassegna turistica ITB (160mila visitatori nella passata edizione). L’anno scorso, da questo strategico - e primo per numeri - mercato turistico estero, la Regione ha registrato incrementi rispettivamente del +7,9% negli arrivi (663.000) e +5,3% nelle presenze (3.703.000), rispetto alla stagione turistica 2016 (dati provvisori elaborati da Trademark Italia per l'Osservatorio sul Turismo dell'Emilia Romagna).

A Berlino l’Emilia Romagna sarà presente con 27 operatori turistici che troveranno ospitalità in uno stand di 180 metri quadrati, coordinato da APT Servizi Emilia Romagna. Lo stand - dove saranno presenti, con i loro corner, anche le Destinazioni Turistiche “Romagna”, “Bologna Metropolitana” ed “Emilia”, oltre al Parco Enogastronomico Fico Eataly World di Bologna - sarà personalizzato con immagini che rilanciano i prodotti turistici centrali dell’Emilia Romagna: Food, Motor e Wellness Valley.

“Il Salone di Berlino è la nostra grande opportunità per promuovere, accanto alle tematiche d’eccellenza, prodotti tematici e specifici come tutta l’offerta outdoor nella sua più ampia accezione - dichiara l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini -. Per l’incremento auspicato, strategico differenziare l’appeal del territorio e lavorare sulle nicchie di mercato. Indubbiamente preziosi i rinnovati accordi le ferrovie tedesche per dare continuità al trend positivo del 2017”.

Nello stand sarà anche distribuito materiale sul rinnovato collegamento ferroviario estivo Monaco di Baviera-Rimini (con fermata a Cesena e garantito da Deutsche Bahn e Österreichische Bundesbahnen) e sui collegamenti aerei da Düsseldorf, Koln-Bonn, Francoforte, Monaco di Baviera e Berlino con l’Aeroporto di Bologna. Durante le giornate di ITB gli operatori turistici emiliano romagnoli presenteranno le novità delle loro proposte-vacanza 2018 mentre i responsabili turistici regionali (a Berlino interverranno anche i presidenti della Destinazione Turistica “Romagna”, Andrea Gnassi, e quello di “Bologna Metropolitana”, Matteo Lepore), rilanceranno, nei programmati incontri con la stampa tedesca, i contenuti del terzo anno della Campagna Promozionale in Germania, assieme alla ricca offerta turistica regionale, con i suoi “mille” prodotti ed i grandi eventi in calendario.

Nella serata di Mercoledì 7 marzo, in un locale del centro di Berlino, nel corso di un “tweetup” con un centinaio di influencer digitali stranieri, sarà presentata la settima edizione di BlogVille, il format unico in Italia e in Europa ideato da Servizi per attrarre i blogger europei alla scoperta della regione.

Al via la Campagna Promozionale 2018 dell’Emilia Romagna in Germania

Parte lunedì la Campagna Promozionale in Germania dell’Emilia Romagna. L’iniziativa, giunta al terzo anno, è coordinata da APT Servizi Emilia Romagna con un investimento che svilupperà azioni di comunicazione del valore di un milione di euro. Centrale, come nel 2016 e 2017, sarà il rapporto con l’autorevole sito di previsioni meteorologiche “Wetter.com” con cui sarà fatta una campagna TV e online attraverso il suo sito Internet. Nella campagna TV (12-31 marzo) riandrà in onda lo spot di 25 secondi che invita una famiglia tedesca, alle prese con la pioggia che rovina un barbecue in giardino, a prendersi una vacanza nell’assolata “Italienische Romagna”, “raccontata” attraverso immagini di vita di spiaggia, parchi divertimento e relax nella piscina di un hotel. Lo spot avrà 250 passaggi su canali tv nazionali privati generalisti (PRO 7, SAT 1 , KABEL EINS) e su canali specializzati (SIXX, Sat 1 GOLD, PRO 7 MAXX, Kabel 1 Doku) e 1.500 passaggi sulla Web TV di “Wetter.com”.

La campagna online (12 marzo-metà maggio) sul sito di Wetter.com (640 milioni di visitatori l’anno) prevede la realizzazione di una “landing page” dedicata alla Romagna (con offerte vacanza per famiglie, informazioni sui comuni costieri, l’offerta turistica del territorio, eventi, notizie di servizio) e un’azione di advertising attraverso banner.Il collegamento ferroviario estivo Monaco di Baviera-Rimini (con fermate a Bologna e Cesena), rinnovato per il terzo anno e garantito da Deutsche Bahn e Österreichische Bundesbahnen, nell’estate 2018 si terrà tre volte alla settimana (con partenze giovedì, venerdì e sabato da Monaco di Baviera e possibilità di ritorno venerdì, sabato e domenica). Tra le attività promozionali previste per sostenere l’iniziativa: la realizzazione di un flyer informativo sul collegamento; la presenza di informazioni aggiornate sull’Emilia Romagna e sul collegamento nella Newsletter della Deutsche Bahn e nei siti ufficiali della compagnia ferroviaria; cartellonistica e attività di media relation per la promozione della tratta.