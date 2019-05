Imprese, export e promozione all'estero: due nuovi bandi della Regione da 4,26 milioni

Continua l’impegno della Regione a sostegno delle imprese emiliano romagnole. Sono in arrivo due nuovi bandi per la promozione di export, fiere e contributi per le imprese emiliano-romagnole sui mercati europei e mondiali, con un contributo regionale per entrambi pari a 4,26 milioni di euro. Si tratta di un intervento che segue quello finanziato con 27 milioni, relativo alla Legge regionale 14 del 2014 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”. L’impegno della Regione si completerà entro il prossimo mese di giugno, con l’uscita di altri sette bandi. L’investimento complessivo finale toccherà i 35,3 milioni di euro nel trienno 2019-2021.

L’obiettivo strategico della Regione è supportare l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, utilizzando fondi propri ed europei (Por Fesr e Por Fse 2014-2020). Le risorse andranno a sostenere, tra l’altro, i Consorzi per l’internazionalizzazione, la partecipazione delle imprese made in Emilia-Romagna a fiere internazionali, il programma di assistenza delle start up e delle Pmi in Silicon Valley.

Export ed eventi fieristici

Il primo bando ha un budget di 3 milioni di euro e si rivolge a micro, piccole e medie imprese. Finanzia la promozione internazionale tramite la partecipazione a fiere estere, purché il progetto comprenda almeno tre rassegne o, in alternativa, due fiere e un evento promozionale (degustazione, dimostrazione prodotti, ecc). I progetti dovranno aver inizio l’1 gennaio 2020 e concludersi entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il contributo è del 30% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 30 mila euro. Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 del 13 maggio 2019 e fino alle ore 16 del 19 luglio 2019, esclusivamente sul portale regionale Sfinge2020: http://fesr.regione.emilia-romagna.it.

Promozione sui mercati mondiali

Il secondo bando ha una dotazione di 1,26 milioni di euro con un contributo massimo pari al 50% del valore delle spese ammissibili, e comunque non superiore a 80 mila euro. È aperto alle associazioni imprenditoriali, alle Camere di commercio e fondazioni per la promozione economica della regione. I promotori dovranno raccogliere l’adesione di almeno otto piccole e medie imprese ai loro progetti, riguardanti la promozione delle imprese per filiera. Fra le possibili azioni anche la partecipazione collettiva a fiere e a eventi, realizzazione di incontri business-to-business e incoming di operatori esteri, promozione tramite media e internet. I progetti potranno iniziare nel 2019 ma dovranno terminare entro il 2020. Le domande possono essere presentate a partire da ore 12 del 13 maggio e fino alle ore 16 del 31 luglio 2019 al seguente indirizzo mail: sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it.