L’Emilia Romagna a Monaco di Baviera presenta in Germania le vacanze 2019

Prosegue dal 20 al 24 febbraio in Germania, a Monaco di Baviera, la promozione in Europa dell’offerta turistica dell’Emilia Romagna per l’anno 2019. Sono 27 gli operatori turistici regionali presenti alla rassegna fieristica F.RE.E, ospitati in uno stand coordinato da Apt Servizi Emilia Romagna in area Enit dove, nel desk istituzionale, sono presenti anche le Destinazioni Turistiche regionali: Bologna-Modena, Emilia e Romagna. F.RE.E è la principale rassegna fieristica dedicata alle vacanze della Germania meridionale, con le sezioni “Viaggi e Turismo”, “Sport e Tempo libero”, “Outdoor ed Escursionismo”, “Salute e Benessere”, “Nautica e Sport acquatici”, “Caravan e Roulotte”.

Nello strategico mercato turistico tedesco (nel 2018 gli arrivi di turisti tedeschi in Regione sono aumentati del +0,6%) la presenza regionale a F.RE.E sarà un’importante occasione, per gli operatori presenti, per illustrare le proposte-vacanza 2019, promuovere i grandi appuntamenti regionali in calendario, stabilire contatti con tour operator e media tedeschi (già in programma anche incontri con il magazine "Roadbike", la rivista di settore "Fitness Magazin", la Radio della Baviera "Bayerischer Rundfunk"). A F.RE.E sarà presentato (attraverso un flyer promozionale della Deutsche Bahn) il rinnovato collegamento ferroviario Monaco di Baviera-Rimini (con fermate a Bologna e Cesena) che, l’anno scorso, ha trasportato oltre 13mila passeggeri (+16,6% rispetto al 2017) e che sarà attivo, dal giovedì alla domenica, dal 30 maggio all’8 settembre.

La Germania, durante l’anno, è ben collegata anche con l’Aeroporto “Marconi” di Bologna. Oggi sono uniti con lo scalo bolognese cinque aeroporti tedeschi: Francoforte e Monaco di Baviera (più volte al giorno), Berlino, Düsseldorf, Colonia-Bonn (tutta la settimana). Dal prossimo 27 febbraio, ogni giorno, si potrà raggiungere Bologna anche con un volo da Stoccarda. Novità estive, per i collegamenti dalla Germania, anche dall’aeroporto “Fellini” di Rimini dove, dal 26 maggio al 6 ottobre, ogni domenica Lufthansa garantirà il volo settimanale da Monaco di Baviera.

“I risultati assodati sono effetto della scelta strategica avviata durante questa legislatura - dichiara l’Assessore regionale al turismo Andrea Corsini -. Potenziare prodotti verticali, come la vacanza outdoor e il wellness ad esempio, ci ha permesso di accrescere ulteriormente l’appeal del territorio e di ampliare il dialogo con il mercato tedesco. La promozione, in tutte le varie sfaccettature, delle nostre proposte-vacanza per i turisti tedeschi fa ben sperare nella conferma di un trend positivo anche per il 2019. Questo deve essere l’obiettivo, pubblico e privato”.

A Monaco sarà presente anche il presidente di Apt Servizi Emilia Romagna Davide Cassani che il 20 febbraio, ospite del palco allestito dagli organizzatori all’interno dei padiglioni di fiera, presenterà la ricca offerta turistica bike dell’Emilia Romagna. Ogni giorno nello stand, sono previsti, per pubblico e ospiti, tre momenti di animazione gastronomica con degustazioni di prodotti emiliano romagnoli d’eccellenza: dal Prosciutto di Parma all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, dal Parmigiano Reggiano, alla Mortadella Bologna, alla Piadina Romagnola. Nelle giornate del 21 e 22 febbraio, sei studenti e due docenti dell’Istituto Alberghiero “Remo Brindisi” di Comacchio, cureranno alcuni momenti di animazione gastronomica con menù a base di prodotti tipici del territorio.

Il turismo congressuale regionale si presenta a Monaco e Francoforte

Inizia dalla Germania, con due serate in programma martedì a Monaco di Baviera e mercoledì a Francoforte, la campagna promozionale 2019 a sostegno della Meeting Industry dell'Emilia Romagna, uno dei prodotti centrali nell'offerta turistica regionale. Alle serate saranno presenti sette operatori regionali specializzati nel segmento MICE (meeting, incentive, conferenze, eventi): Convention & Visitors Bureau di Bologna, Convention Bureau Riviera di Rimini, Batani Select Hotels (Cervia-Ra), Amazing Italy (Bo), Imeetaly (Bo), Modenatur, Food Valley Travel (Pr). Interverranno alle serate buyer che rappresentano, in prevalenza, Agenzie organizzatrici di eventi: 19 presso “Eataly” di Monaco di Baviera e 17 al ristorante “In Cantina” a Francoforte. Identico il programma dei due appuntamenti che prevedono incontri business to business tra le aziende regionali e buyer tedeschi, a cui farà seguito la presentazione della destinazione MICE Emilia Romagna e una cena a buffet con prodotti e specialità regionali.