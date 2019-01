L’Emilia Romagna presenta la sua offerta turistica a Madrid

L’offerta turistica dell’Emilia Romagna si presenta in Spagna in occasione della rassegna fieristica FITUR in programma a Madrid dal 23 al 27 gennaio. Giunta alla sua 39esima edizione FITUR-Madrid è il più grande evento businnes to business e to consumer della Spagna che, nel 2018, ha registrato la partecipazione di 140.120 professionisti del turismo.

Nello stand regionale, coordinato da Apt Servizi Emilia Romagna in area Italia/Enit, sono ospitati 12 operatori turistici emiliano romagnoli che presenteranno le novità delle proposte vacanza 2019.

Durante le giornate della rassegna fieristica, il 24 e 25 gennaio, è previsto un workshop grazie al quale gli operatori turistici regionali potranno incontrare i 110 buyer internazionali accreditati.

Buoni i trend turistici Spagna-Emilia Romagna con gli arrivi che da gennaio a ottobre 2018 hanno raggiunto quota 95.181 (+6% rispetto allo stesso periodo del 2017) per complessive 242.672 presenze (+7,4%). Sono risultati, in ulteriore crescita rispetto al 2017, dove gli arrivi dalla Spagna erano stati 101.914 (+3,1% rispetto al 2016) e le presenze 256.447 (+4,9%).

“Anche secondo i dati registrati dall’INE (Instituto Nacional de Estatistica), sia nel 2017 che nel 2018, è notevolmente cresciuta la spesa degli spagnoli per i viaggi in Europa - commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini -. Nell’ambito di questo macro scenario, l’Italia risulta vincente per il suo patrimonio artistico, l’offerta enogastronomica e i numerosi itinerari storico-religiosi, tutti prodotti di punta della promozionale regionale. Sempre secondo quanto riporta l’Ente statistico spagnolo, infatti, tra le destinazioni più richieste spiccano Bologna, Ferrara e Ravenna. E’ senz’altro opportuna e strategica, dunque, la nostra presenza al salone di Madrid in un’ottica di promozione e ulteriore valorizzazione del territorio. L’obiettivo, anche per il 2019, è confermare il trend”.

La Spagna è ben collegata a livello aereo con l’Emilia Romagna. Sono 10 le città spagnole che hanno voli di linea annuali con l’aeroporto “G. Marconi” di Bologna: Alicante, Barcellona, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Madrid, Malaga, Siviglia, Tenerife, Valencia. Questi collegamenti aerei hanno diverse frequenze settimanali (con più voli giornalieri per Barcellona e Madrid) e, durante l’estate, lo scalo di Bologna è collegato, più volte alla settimana, con altre quattro città spagnole: Ibiza, Palma, Mahon e Vigo.

Nel 2018, questo importante numero di voli nello scalo di Bologna, ha fatto registrare un milione e 209.422 passeggeri, da e per la Spagna, con un aumento del +2,2% rispetto al 2017. Dei 12 operatori turistici emiliano romagnoli che interverranno a FITUR-Madrid cinque provengono dal Riminese (Devira Group-Devira Viaggi, Ferretti Hotels, Food in Tour, Itermar tour operator & DMC, Malatesta Viaggi tour operator), tre dal Parmense (Argante Viaggi, Parma Incoming, Parma Point), due dal Bolognese (Bologna Welcome DMC, Hotel Cosmopolitan Bologna), uno dal Ravennate (Ias Tourist) ed uno dal Modenese (Vivara Viaggi).