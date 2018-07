Due mesi di caccia all'affare: al via la stagione dei saldi estivi

Saldi estivi 2018 al via. Si conferma al riguardo che le Regioni stesse, nel dar seguito all’accordo siglato in sede di Conferenza con le Province autonome il 24 marzo 2011 e successive integrazioni, hanno uniformato sulla maggior parte del territorio nazionale (ad eccezione di Basilicata e Sicilia) la data di inizio dei prossimi saldi estivi al 7 luglio 2018 (primo sabato del mese). Le vendite di fine stagione dureranno per 60 giorni. C’è attesa tra i consumatori come tra i commercianti dopo alcuni mesi di difficoltà nelle vendite in particolare di abbigliamento e calzature. Relativamente agli acquisti in saldo restano le prassi (sui prodotti in vendita, sul cambio, come sui pagamenti con carte di credito) e le norme usuali a partire dall’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.