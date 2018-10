Si avvicina la stagione bianca: "Emilia-Romagna sempre più terra di grandi eventi"

Alla vigilia del via alla stagione sciistica, Modena diventa capitale mondiale degli sport invernali con la venticinquesima edizione di Skipass e con due appuntamenti della Coppa del Mondo Fis (Federazione internazionale sci) di Big Air, snowboard e freeski. Dall’1 al 4 novembre, la città ospiterà il salone del turismo e degli sport invernali, organizzato da ModenaFiere con il patrocinio della Regione, e l’unica tappa italiana della Coppa del Mondo Fis di Big Air con 140 atleti che si sfideranno sulla struttura più grande mai costruita in Italia: un gigantesco trampolino alto oltre 46 metri.

Le due iniziative sono state presentate oggi in Regione in una conferenza stampa con il presidente Stefano Bonaccini, l’assessore regionale al Turismo e commercio, Andrea Corsini, e i presidenti della Fisi (Federazione italiana sport invernali) e membro del Consiglio Fis, Flavio Roda, e di ModenaFiere, Alfonso Panzani. “Per l’Emilia-Romagna - afferma il presidente Bonaccini - arriva la conferma di Skipass quale salone principe nella promozione dello sport e del turismo bianco a livello internazionale. La nostra regione anno dopo anno risulta essere sempre più meta turistica di eccellenza, in grado di offrire ospitalità e competenza, e lo dimostra anche il Best in Europe che quest’anno la prestigiosa guida Lonely Planet ha voluto riconoscerci: siamo la prima meta da visitare in Europa e anche l’Appennino in questo gioca un ruolo essenziale, crescendo in arrivi e presenze. La Regione sta facendo la sua parte, investendo nel 2018-2020 circa 7 milioni, il 60% in più rispetto al triennio precedente, per i grandi eventi sportivi e la promozione e garantendo con 20 milioni di euro i fondi necessari a rendere più sicuri e moderni gli impianti e le strutture”.

“Sport e turismo rappresentano un binomio sempre più strategico per l’impatto economico sul territorio- sottolinea l’assessore Corsini-. Un’opportunità unica per promuovere sui mercati internazionali l’offerta invernale dell’Appennino emiliano che attraverso grandi eventi come questo diventa palcoscenico internazionale e assume un ruolo sempre più considerevole in termini di incidenza sul Pil turistico dell’Emilia-Romagna”. "Portare la Coppa del Mondo Fis a Modena è un plus entusiasmante per l'evento Skipass - prosegue il presidente di ModenaFiere, Panzani -. Ospitare questa competizione rappresenta un grande traguardo per il 25esimo anniversario della principale fiera sportiva e turistica in Italia. Ci riempie di orgoglio sapendo che saremo in grado di ospitare nell’ambito della manifestazione un evento così importante e così spettacolare da farsi apprezzare dal grande pubblico e anche da chi non è propriamente uno sciatore o uno snowboarder esperto”.

"Con l'evento di Modena, l'Italia organizzerà otto tappe delle coppe del mondo di snowboard e freestyle durante la prossima stagione- commenta il presidente Fisi, Roda-, diventando così una delle nazioni più importanti per il movimento, il che ci rende particolarmente orgogliosi e siamo sicuri che i nostri atleti faranno del loro meglio per realizzare risultati importanti nelle gare italiane”.

Le gare sul trampolino record d’Italia: 46 metri d’altezza e 130 di lunghezza

Per il suo 25esimo compleanno, Skipass si aggiudica quindi due gare della Fis World Cup di Big Air: per i quattro giorni di apertura del salone, Modena ospiterà le competizioni mondiali di freeski e snowboard. Dopo la tappa inaugurale di Cardrona in Nuova Zelanda, sarà il primo appuntamento ufficiale della stagione agonistica del Big Air 2018/2019 nell’emisfero Nord. Gareggeranno 140 atleti di livello internazionale: campioni olimpici, mondiali e vincitori di Coppa del mondo di entrambe le discipline. Palcoscenico esclusivo della competizione sarà il trampolino più grande mai costruito in Italia: 46 metri di altezza e 130 metri di lunghezza per un’immensa struttura che sarà allestita nell’area esterna di ModenaFiere. Le competizioni cominceranno già giovedì 1^ novembre all’apertura della manifestazione. Le finali di snowboard della Coppa del Mondo Fis di Modena si terranno nella serata di sabato 3 novembre, mentre la gara di Freeski chiuderà il weekend domenica 4 novembre.

Skipass: sport, enogastronomia e prove libere per il pubblico

Skipass, il salone del turismo e degli sport invernali, è la manifestazione fieristica di riferimento del settore. Sono attesi 100 mila visitatori che potranno conoscere le offerte delle principali località sciistiche, resort, brand degli articoli sportivi, tour operator e associazioni sportive. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Apt, sarà presente a Skipass con uno stand di oltre 200 metri quadrati con cui si promuoveranno le stazioni sciistiche regionali e le offerte di vacanze sulla neve per l’imminente stagione invernale. Ma non solo: nell’ambito della 25esima edizione di Skipass prenderà vita una nuova iniziativa per la promozione del turismo enogastronomico d’alta quota: Vette di Gusto. Il programma prevede dimostrazioni culinarie e degustazioni a ModenaFiere, durante i quattro giorni di apertura di Skipass, con incontri e approfondimenti sugli ingredienti della cucina alpina e dell’Appennino tosco-emiliano. La fiera ospiterà numerose attività gratuite aperte al pubblico come pattinaggio, sci di fondo, arrampicata, slacklinig in equilibrio sulla fettuccia e prove libere sulla bicicletta elettrica.