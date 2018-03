Turismo, l’Emilia Romagna presenta tutte le novità a Monaco di Baviera

Cinque giorni di promozione turistica nel cuore della Baviera, dal 21 al 25 febbraio, per l’Emilia Romagna. L’occasione è la rassegna F.RE.E, principale fiera del turismo della Germania meridionale, con sezioni dedicate a Viaggi e Turismo, Sport e Tempo libero, Outdoor ed Escursionismo, Salute e Benessere, Nautica e Sport acquatici, Caravan e Roulotte. Nel corso degli anni F.RE.E è diventata, per i bavaresi, un imprescindibile appuntamento per raccogliere informazioni, novità ed idee per le vacanze. La regione è presente con uno stand di 60 metri quadrati, collocato nell’area Enit, e 21 operatori turistici che illustreranno ai visitatori le loro proposte-vacanza 2018. Le pareti dello stand - coordinato da Apt Servizi Emilia Romagna – sono personalizzate con immagini dell’offerta turistica balneare, enogastronomica, delle città d’arte, del turismo sportivo e all’aria aperta. In occasione di F.RE.E è in programma, giovedì 22 febbraio (ore 11, Spazio Italia di Enit), una conferenza stampa dei Comuni di Comacchio e di Ferrara dal titolo "Viaggio nel grande Delta del Po. Un’esperienza a tre dimensioni: mare, cultura e natura", con la presentazione del territorio e della sua offerta turistica. Interverrà l'assessore al Turismo del Comune di Comacchio Riccardo Pattuelli.

Ogni giorno, nello stand, sono previsti, per il pubblico e gli ospiti, due momenti di animazione gastronomica con degustazioni di prodotti emiliano romagnoli d’eccellenza: dal Prosciutto di Parma all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, dal Parmigiano Reggiano alla Piadina Romagnola e all’Erbazzone. Con alle spalle positivi dati turistici 2017 dalla Germania - +6,9% gli arrivi e +6,8% le presenze - prosegue anche nel 2018, per il terzo anno consecutivo, l’azione promozionale dell’Emilia Romagna sui mercati di lingua tedesca. La Germania è ben collegata a livello aereo con l’Emilia Romagna attraverso l’Aeroporto di Bologna e anche nella prossima estate, per la terza stagione, la zona della Baviera, beneficerà del collegamento ferroviario da Monaco a Rimini (con fermata a Cesena) garantito da Deutsche Bahn e Österreichische Bundesbahnen.

Questi gli operatori regionali presenti a Monaco di Baviera: Camping & Natura Villages (Ravenna), Camping Mare Pineta (Lido di Spina-FE), Camping Village Rubicone (Savignano Mare-FC), Cesenatico Bellavita-Gruppo Girohotels (Cesenatico-FC), Club del Sole Camping Villages (Forlì), Consorzio Riccione Turismo, Emilia Romagna Golf (Bologna), Family Club Hotel-Gatteo Mare Village (Gatteo a Mare-FC), Grand Hotel & SPA-Terme di Castrocaro (Castrocaro Terme e Terra del Sole-FC), Grand Hotel Terme della Fratta (Fratta Terme di Bertinoro-FC), Hotel Atlantic Riviera (Misano Adriatico-RN), Hotel San Francisco Spiaggia Rimini (Rivazzurra di Rimini-RN), I Tre Moschettieri Camping VIllage (Lido di Pomposa-FE), Mirabilandia (Savio, RA), My Misano (Misano Adriatico, RN), Park Gallanti Villaggio Turistico (Lido di Pomposa, FE), Rosa dell’Angelo (Traversetolo, PR), Società Gestione Campeggi (Marina di Ravenna, RA), Tomasi Tourism (Comacchio, FE), Visitcomacchio-Po Delta Park Riviera (Comacchio, FE), Vivara Viaggi (Modena).