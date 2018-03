Turismo, l’Emilia Romagna svela le novità 2018 alla Mitt di Mosca

L’offerta turistica dell’Emilia Romagna si presenta a stampa e tour operator, dal 13 al 15 marzo a Mosca, in occasione della prestigiosa rassegna fieristica Mitt (Moscow International Travel & Tourism Exhibition). Sono undici gli operatori turistici regionali presenti - ospitati in uno stand di 50 metri quadrati in area Enit coordinato da Apt Servizi Emilia Romagna - che proporranno la ricchezza del prodotto turistico emiliano romagnolo e le novità 2018 rivolte a questo strategico mercato della vacanza. Momento clou, della presenza del turismo regionale a Mosca, saranno la conferenza stampa prevista martedì 13 marzo e il workshop di mercoledì 14 tra gli undici seller emiliano romagnoli e una trentina di tour operator russi. L’Emilia Romagna presenterà - alle ore 18 del 13 marzo all’Ambasciata d’Italia a Mosca anche in rappresentanza dell’anno italiano sull’enogastronomia - le sue proposte-vacanza 2018 alla stampa turistica russa. Dopo l’indirizzo di saluto del nuovo Ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa, Pasquale Terracciano, interverranno il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, Natalia Maramotti (Presidente Destinazione Turistica “Emilia”), Osvaldo Panaro (Destinazione Turistica “Bologna Metropolitana”), Antonello Bonolis (Aeroporto “Marconi” Bologna) e Laura Fincato (Presidente “AIRiminum 2014” Spa).

“L’Emilia-Romagna - afferma il presidente della Regione Stefano Bonaccini - con le proprie eccellenze turistiche guarda al mercato russo convinta di avere le carte in regola per rispondere al meglio e con un ventaglio di proposte in grado di soddisfare tutte le esigenze. A partire dai nuovi pacchetti per la Riviera romagnola, pensati in particolare per le famiglie. E poi le opportunità culturali, con le città d’arte e i prestigiosi festival musicali (come quello di Ravenna) che mettono a disposizione un patrimonio ricco di 112 teatri storici, 544 musei e oltre 44.000 opere esposte. Fino ai percorsi enogastronomici, con l’offerta di prodotti Igp e Dop più alta d’Europa (44 in tutto), gli itinerari della Motor Valley - con circuiti, i marchi più famosi nel mondo (Ferrari, Ducati, Lamborghini, Maserati, per citarne alcuni), i loro musei industriali e i luoghi della progettazione e produzione di auto e moto prestigiose che diventano luoghi visitabili per tutti, appassionati e non solo - e la Wellness Valley, il nostro distretto del benessere, con, fra l’altro, 23 centri termali. E infine - conclude il Presidente Bonaccini - lo sport, con i 25 golf club e un ricco ventaglio di appuntamenti di caratura. Siamo quindi pronti ad accogliere nel migliore dei modi un turismo che continua a premiarci: nel 2017 i viaggiatori russi sono aumentanti del 25,3% per quanto riguarda gli arrivi e del 19,7% per le presenze. Numeri che contiamo di vedere aumentare ancora nei prossimi anni”.

L’intensa tre giorni, del turismo emiliano romagnolo a Mosca, prevede anche un importante momento commerciale. E’ il workshop tra gli 11 operatori turistici regionali presenti a Mosca e una trentina di tour operator russi - in programma mercoledì 14 marzo, dalle 18 alle 20, nella sede di “Eataly Mosca” - che terminerà con una cena a buffet con prodotti tipici regionali di eccellenza.

L’obiettivo, dell’azione promozionale regionale in occasione della MITT, è quello di incrementare gli ottimi risultati 2017, con arrivi e presenze in aumento di due cifre. Infatti, secondo i dati provvisori elaborati da Trademark Italia per l'Osservatorio sul Turismo dell'Emilia Romagna, nel 2017 in regione gli arrivi di turisti russi sono cresciuti del +25,3% (203.500) mentre le presenze del +19,7% (1.074.000). Altrettanto buoni i dati 2017 degli aeroporti dell’Emilia Romagna, con lo scalo “Fellini” di Rimini che ha chiuso l’anno con un totale di 218.388 passeggeri russi (con un incremento del +31,05% rispetto all’anno precedente), mentre al “Marconi” di Bologna sono stati 155.366 i passeggeri totali dalla Russia (+19,2% rispetto al 2016). Diversi i voli charter settimanali dalla Russia in arrivo al “Fellini”: sono 4 quelli invernali da Mosca mentre, con l’orario estivo, ci saranno 11 voli da Mosca, 6 da San Pietroburgo, uno da Krasnodar. A Bologna, tutto l’anno, ci sono 2 voli di linea al giorno Aeroflot da Mosca Sheremetyevo, che diventeranno 3 al giorno a partire dal 13 luglio 2018. Sono poi sei le nuove destinazioni russe che, da aprile, saranno collegate al “Marconi” di Bologna con voli di linea diretti (il sabato con la compagnia aerea Ural): Mosca Domodedovo, Samara, Kazan, Ekaterinburg, Krasnodar e Rostov.