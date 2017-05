Superbike a Imola, il pubblico delle grandi occasioni: +30% sul 2016

Il pubblico delle grandi occasioni ha celebrato il trionfo di Chaz Davies e della Ducati nella prima gara del Gran Premio d'Italia, quinta prova del mondiale Superbike in programma all'Enzo e Dino Ferrari di Imola. Rispetto alle giornate di venerdì e sabato del 2016 si è registrato quest’anno un aumento delle presenze di oltre il 30%, un dato che conferma quanto il round del Santerno continui ad essere uno degli appuntamenti top del calendario del Mondiale riservato alle derivate di serie. E questo in attesa delle gare di domenica con previsione che arrivino tantissimi appassionati, pronti ad affollare tribune e paddock.

"Il Mondiale Superbike è l’evento principale del calendario dell’Autodromo e ancora una volta Formula Imola ha messo in campo tutte le forze, organizzative, professionali, tecniche, di promozione e comunicazione per far sì che questo appuntamento ribadisca la vocazione internazionale di una struttura sempre più al centro dell’attività motoristica mondiale - commentano gli organizzatori -. E i dati di affluenza in forte aumento ne certificano il successo".

Dall'inviato, Giovanni Petrillo

