Bautista prende confidenza con Imola: "Devo migliorare la moto"

Buono il primo approccio con il tracciato imolese di Alvaro Bautista, leader del campionato con 11 vittorie su 11 gare. Terzo nel primo turno di prove libere, il pilota spagnolo ha tolto altri due decimi al suo miglior tempo nel pomeriggio, ed ha chiuso la giornata al quarto posto.

"È stata una giornata positiva perché è la prima volta in assoluto che corro a Imola - commenta lo spagnolo -. Ho subito trovato un buon feeling con il tracciato mentre, a differenza delle altre gare, devo ancora migliorare quello con la mia moto, soprattutto nell’inserimento in curva, ma nel pomeriggio abbiamo fatto delle modifiche e mi sono trovato meglio".

Prosegue il leader del campionato: "Abbiamo lavorato sempre in ottica gara e abbiamo percorso più della distanza totale con un passo abbastanza buono. Probabilmente dovremo migliorare ancora un po’ la stabilità della moto perché in questa pista sei quasi sempre in piega e non hai un attimo di respiro.”

Giovanni Petrillo