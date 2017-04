La splendida Cristina Buccino madrina del round imolese della Superbike

Imola attende il weekend del 14 maggio, quando l'autodromo Enzo e Dino Ferrari ospiterà il quinto round stagionale del mondiale Superbike. Madrina della gara di Imola è Cristina Buccino. Un appuntamento, quello del campionato delle derivate di serie, che festeggia quest’anno la sua 15esima edizione, con le premesse di uno spettacolo sportivo assolutamente da non perdere, anche perché la gara di Imola è sempre stata uno degli appuntamenti clou del campionato. Un interesse che si sta evidenziando nei dati della prevendita, forte anche delle numerose iniziative promozionali sul territorio per l’acquisto dei biglietti.

Promozioni che scadranno nella giornata dell’11 maggio quando piloti e squadre inizieranno a prepararsi per i primi turni di prove, in programma il venerdì. Prima che inizi la battaglia sportiva in pista, un altro appuntamento poi assolutamente da non perdere è quello dell’Open Paddock, che dà l’opportunità di vistare il Paddock nella sua fase finale di allestimento, con team e piloti che si preparano al weekend in pista. Dalle 14 alle 18 di giovedì 11 maggio, quindi, i cancelli dell’Autodromo saranno aperti per tutti gli appassionati. Da quest’anno la sessione autografi si svolgerà il sabato pomeriggio, per coloro che avranno acquistato biglietto + supplemento paddock.

Giovanni Petrillo