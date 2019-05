Ducati a Imola, il grido di battaglia di Bautista: "Vogliamo dare il massimo". Davies è ottimista

Il Campionato Mondiale Superbike 2019 arriva al suo quinto appuntamento su tredici, questa volta a Imola, sul leggendario tracciato cittadino che continua a scrivere capitoli importanti nella storia di automobilismo e motociclismo moderno. Delle 31 gare disputate a Imola, sono risultati vittoriosi piloti Ducati per ben 17 volte, i quali in sette occasioni hanno addirittura ottenuto la ‘doppietta’. Anche se Davies, Carlos Checa (due volte), Régis Laconi e Ruben Xaus hanno ottenuto la doppia vittoria, il nome che rimarrà indissolubilmente legato a Imola, grazie alla leggendaria sfida del 2002 con Colin Edwards, è quello di Troy Bayliss, vittorioso qui solo una volta nel 2006.

Dopo undici vittorie su undici gare, il recordman Álvaro Bautista scenderà in pista questo weekend saldamente al comando della classifica del campionato. Anche se il 34enne pilota spagnolo non ha mai corso a Imola, ha approfittato della giornata di test organizzata dal team Aruba.it Racing - Ducati due settimane fa per prendere confidenza, con uno dei tracciati più ostici in calendario caratterizzato da numerosi saliscendi, in vista della gara. "Due settimane fa ho avuto la possibilità di girare a Imola, una pista che non conoscevo - esordisce lo spagnolo -. E’ stato molto utile perché adesso ho qualche riferimento in più per il weekend di gara. La pista è un po’ vecchio stile: è molto stretta, con tante staccate forti, ma ha una bella combinazione di curve veloci. Tutto sommato è una pista divertente, anche se devo ancora interpretare meglio le traiettorie. Sarà sicuramente un bel weekend e speriamo di raggiungere il livello di competitività che abbiamo avuto fino ad oggi. Per la gara di casa del Team Aruba e della ‘factory’ Ducati, vogliamo e dobbiamo assolutamente essere al massimo della nostra performance".

Per il compagno di squadra, il 32enne pilota gallese Chaz Davies, l’appuntamento di Imola segna il ritorno su un tracciato a lui congeniale, dove ha trionfato ben quattro volte negli ultimi tre anni, con due perentorie doppiette segnate nel 2016 e nel 2017. Lo scorso anno invece, non è riuscito a contrastare Rea e la Kawasaki, ma dopo il riscontro positivo dell’ultimo test, è fiducioso di poter portare a casa due risultati di prestigio. "Attendo con impazienza Imola, la gara di casa per il Team Aruba e Ducati - afferma il gallese -. Cercheremo di mettere insieme il meglio delle ultime due gare, sfruttando i dati raccolti su questa pista nel test di due settimane fa. Sono piuttosto ottimista, perché comincio ad avere buone sensazioni in sella. La pista di Imola mi ha regalato grandi soddisfazioni in passato e si adatta bene al mio stile di guida; non dobbiamo però, fare affidamento solo su questi aspetti, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare i punti deboli della nostra Panigale V4 R. Il calore del pubblico è sempre speciale a Imola quindi l’obiettivo è quello di regalare grandi emozioni a tutti i tifosi e a tutto il popolo Ducatista".