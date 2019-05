Imola, scossa di Davies: "Possiamo dire la nostra per la vittoria"

"Era da un po' di tempo che non mi trovavo nelle prime tre posizioni già dal venerdì, e quindi abbiamo fatto un grande passo in avanti". Cresce il feeling di Chaz Davies con la Ducati Panigale V4R. Nelle libere di Imola del venerdì il gallese ha chiuso secondo a poco più di un decimo dopo aver guidato a lungo la classifica combinata dei tempi.

"Era’ già da un paio di gare che le cose stanno iniziando ad andare per il verso giusto e Imola è un buon momento per provare a dare una svolta al mio campionato - prosegue il gallese -. Detto questo, non sono ancora soddisfatto al 100% del feeling con la mia Panigale V4 R, e quindi spero di poter ancora migliorare perché sento di avere un buon margine. Se riusciremo ad apportare le giuste modifiche sono convinto che potremo lottare anche per la vittoria".

Giovanni Petrillo