Col Motor Legend Festival ritorno in veste ufficiale per la F1 a Imola

Ritorno in veste ufficiale per la Formula Uno a Imola. Nel weekend del Motor Legend Festival, l'autodromo Enzo e Dino Ferrari ospiterà questo fine settimana il Primo Gran Premio Historic Formula One di San Marino, prima prova del Fia Masters Historic Championship. Si tratta del ritorno ufficiale, dopo 12 anni di assenza, della F1, sebbene storica, nell'impianto del Santerno sotto le insegne della Repubblica del Titano. La corsa si disputerà nelle giornate di sabato e domenica e vedrà la presenza di oltre trenta monoposto della massima categoria degli Anni’70 e ‘80 mosse dal propulsore Cosworth DFV e pilotate dai grandi protagonisti del campionato.

Il segretario di Stato per l’Istruzione e Sport Marco Podeschi sottolinea la stretta relazione che lega San Marino con l’autodromo e gli organizzatori della manifestazione: “Per noi che abbiamo i motori nel sangue è un’occasione importante per far ripartire una storia e rinsaldare la collaborazione che ci permetterà di continuare a essere un punto di riferimento nel mondo del motorsport. Già quest’anno abbiamo tentato di portare parte di queste vetture e i loro piloti sulle nostre strade per una sfilata ma sono mancati i tempi tecnici. L’appuntamento è solo rimandato alle prossime edizioni di MotorLegendFestival perché credo che questa manifestazione, così come già accaduto con RallyLegend, sia in grado di coinvolgere un gran numero di appassionati e quindi di turisti nella nostra Repubblica. Non dobbiamo dimenticarci che siamo all’interno della MotorValley, dove c’è l’eccellenza mondiale dei motori. Per questa ragione siamo convinti che il 1° Gran Premio Historic Formula One di San Marino e MotorLegendFestival possano aiutare ancora di più a trasmettere i valori e la cultura del motorsport”.

Grande soddisfazione trapela dalle parole del presidente della Fams Paolo Valli: “Il Gran Premio di San Marino e MotorLegendFestival sono un vanto per la nostra Federazione che ricordiamo fa parte della FIA a dimostrazione della propria dimensione internazionale. Spero che l’evento replichi il successo di RallyLegend, diventato ormai da sedici anni un punto fermo nel mondo del rallismo. Come Federazione siamo entusiasti dell’iniziativa”. Il presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, rimarca il grande sforzo che l’autodromo di Imola ha operato negli ultimi anni per rientrare nell’automobilismo internazionale che conta: ”Questo evento che oltre al Gran Premio ospiterà altre corse prestigiose del FIA Masters Historic Championship, consentirà al pubblico di respirare l’atmosfera e la cultura dei grandi appuntamenti. Imola metterà in campo tutta la propria macchina organizzativa di oltre 200 persone per assicurare a MotorLegendFestival la giusta struttura. Recentemente abbiamo ottenuto una nuova omologazione da parte della FIA in omaggio alle ultime normative in fatto di sicurezza. Quindi chi nel prossimo week end verrà a Imola, troverà un impianto moderno e all’altezza dei tempi e penso prenderà parte a una grande festa”.

Vito Piarulli, l’organizzatore di MotorLegendFestival, confessa che questa manifestazione è figlia di un sogno: “Mi ha mosso la passione, perché sono convinto che a pari di RallyLegend anche il settore della velocità sia automobilistica sia motociclista possa coinvolgere e attirare un gran numero di appassionati. In questa prima edizione abbiamo cercato di scandire i tre giorni all’insegna del divertimento e della cultura del motorsport. Ci saranno gare con oltre trecento iscritti ma anche momenti in cui il pubblico potrà ascoltare dai diretti protagonisti le storie di un passato prossimo che sono ancora impresse nella memoria. Avremo vetture e piloti importanti. Lo sforzo organizzativo è stato titanico; siamo onorati di avere incontrato da subito l’appoggio sia della Repubblica di San Marino, che ospita RallyLegend fin dalla prima edizione, sia dell’autodromo di Imola con cui abbiamo trovato l’intesa senza problemi aderendo con entusiasmo al progetto”.

Andrea Gallignani, managing director di MotorLegend, ricorda come non sia stato difficile coinvolgere nella manifestazione nomi e marchi importanti: “Il fatto che il FIA Masters Historic Championship abbia aderito appena ascoltata la nostra proposta significa che la strada intrapresa è quella giusta. È il campionato più importante a livello internazionale per quanto riguarda la F.1, le vetture Sport e turismo dagli Anni’60 a quasi i nostri giorni. Il coinvolgimento di Ferrari Corse Clienti con XX Programmes e F.1 Clienti e della Martini&Rossi che ha scelto MotorLegendFestival per festeggiare il proprio cinquantesimo anniversario sono altri motivi di soddisfazione così come l’essere riusciti a richiamare l’attenzione dei proprietari di tante vetture e moto che hanno segnato un’epoca. Proprio oggi ci è giunta la conferma che ci sarà anche la Lotus 25 con la quale Jim Clark il 21 aprile 1963 vinse il Gran Premio di Imola, gara all’epoca non valida per il campionato di F.1”.

Non solo F1

Il MotorLegendFestival celebrerà anche gli eroi della 24 Ore di Le Mans. È confermata infatti la presenza di due tra i più importanti piloti degli ultimi vent’anni: Emanuele Pirro e Rinaldo Capello. Il romano e il piemontese sono legati dalla comune esperienza come piloti ufficiali dell’Audi, Casa con cui hanno conquistato titoli e soprattutto vittorie nella corsa di durata più importante al mondo. Pirro ha trionfato nelle edizioni del 2000, 2001, 2002,2006, 2007 sia con l’Audi R8, sia con la R10TDI, prima vettura diesel a vincere la classica francese. Capello, invece, ha conquistato la vittoria a Le Mans per la prima volta nel 2003 al volante della Bentley Speed 8 e successivamente nel 2004 e nel 2008 con l’Audi.

Entrambi piloti di valore assoluto vanno ad aggiungersi ad altri tre vincitori della 24 Ore già confermati da tempo a MotorLegendFestival: Jacky Ickx, il cui nome nell’albo d’oro della classica francese compare ben 6 volte, sia il francese Jean Pierre Jaussaud che fece sua la corsa nell’edizione del 1978 al volante della Renault Alpine A442B vincendo con la Rondeau M379-Cosworth nel 1980 e Paolo Barilla che riportò i colori italiani sul podio più alto nel 1985 al volante della Porsche 956 del team Joest a distanza di 21 dall’ultima vittoria tricolore ad opera di Nino Vaccarella.

Nel corso delle tre giornate di MotorLegendFestival i cinque saranno a disposizione del pubblico. Pirro parteciperà ai Legendary Moments, sfilando con una Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppo 5 del Martini Racing di cui fu uno dei maggiori interpreti quando, giovanissimo, venne inserito nel programma della Casa torinese, correndo tra l’altro alla 24 Ore di Le Mans. Il romano, che in carriera è stato anche ottimo pilota di Formula 1, collaudatore della McLaren-Honda e campione Superturismo, osserverà con grande interesse le evoluzioni dell’Audi R8 iscritta nel Master Historic Endurance.

Capello, invece, sarà a contatto con il pubblico per spiegare i segreti dell’Audi R18, protagonista del WEC nelle sue varie versioni dal 2010 fino al 2016, anno in cui la Casa di Ingolstadt annunciò il ritiro dalle competizioni della serie iridata. Jaussaud, uno dei migliori piloti francesi di monoposto degli Anni’60 e ‘70, sarà una delle stelle del Tecno Day. Il pilota francese infatti è stato uno dei massimi interpreti delle monoposto bolognesi, vincendo il prestigioso Gran Premio di Montecarlo di Formula 3 nel 1968 e laureandosi campione transalpino della categoria nel 1970, quando ottenne sette vittorie in una stagione. Quanto a Ickx è confermata la sua esibizione al volante della Ferrari 312B che dividerà con Paolo Barilla. Ickx sarà poi protagonista domenica di un dibattito-incontro con l’ingegner Mauro Forghieri, progettista di quella monoposto e direttore tecnico della Ferrari, in occasione della presentazione del volume “ La Ferrari secondo Forghieri dal 1947 a oggi”.

Giovanni Petrillo