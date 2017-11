Superbike 2018, confermate le tappe romagnole: Imola a maggio, Misano a luglio

La Fim (Federazione Motociclistica Internazionale) e Dorna hanno diramato il calendario provvisorio della stagione 2018 del Campionato Mondiale Superbike. L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sarà anche nel prossimo anno il quinto round del massimo campionato delle moto derivate dalla serie, in programma l’11-13 maggio. L'appuntamento di Misano Adriatico è stato invece posticipato dal 6 all’8 luglio per lasciare spazio a Laguna Seca, che si disputerà l’ultimo weekend di giugno.

IMOLA - Una collocazione temporale, quella di maggio, che apre di fatto la stagione delle gare motociclistiche mondiali su pista in Italia e che, grazie al successo di presenze ribadito nel 2017 (oltre 75.000), contribuisce a confermare Imola come uno dei round di riferimento dell’intero campionato. Quest’anno, quando manca solo la gara in Qatar, Imola si colloca infatti al secondo posto assoluto dietro alla Thailandia, un risultato che ribadisce quello del 2016, ma che porta il round imolese a sole 5.000 presenze di distanza da quello asiatico. Quella in programma nel 2018 sarà l’edizione numero sedici del Mondiale Superbike sul tracciato dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, che consolida Imola tra i circuiti storici del campionato. Un circuito teatro di imprese epiche come il duello nel 2002 tra Troy Bayliss (Ducati) e Colin Edwards (Honda) di fronte a 100.000 spettatori; o come la conquista del titolo iridato da parte di Max Biaggi nel 2010, primo italiano ad aggiudicarsi il mondiale, in sella ad una moto italiana, l’Aprilia.

"La data di maggio per il round di Imola si è dimostrata vincente nelle ultime edizioni e ci fa piacere che sia stata confermata. Il Mondiale Superbike a Imola è stato anche nel 2017 uno degli appuntamenti di spicco del campionato e il fatto che anche quest’anno abbia registrato il secondo miglior risultato in fatto di presenze certifica il grande appeal che ha la nostra tappa iridata - commenta il direttore dell'autodromo, Pier Giovanni Ricci -. Stiamo già lavorando per confermare l’elevato standard organizzativo che ci caratterizza, in modo da rendere sempre più speciale questo che è l’evento più importante del nostro calendario sportivo a due ruote su pista". Anche nel 2018 gli appassionati potranno rivivere lo spettacolo della Superbike, con i grandi duellanti Jonathan Rea (Kawasaki) e Chaz Davies (Ducati), in una stagione dove il regolamento tecnico modificato dovrebbe rendere più equilibrata la battaglia in pista tra tutte le Case impegnate.

PREVENDITA BIGLIETTI - Per non perdere l’occasione di essere presente al round di Imola, dal 15 novembre riparte la prevendita dei biglietti con la conferma della promozione dedicata ai residenti nei Comuni della Città Metropolitana di Bologna e del Consorzio Con.Ami. Grazie all’accordo tra Formula Imola ed il Consorzio Con.Ami, i residenti potranno infatti acquistare l'accesso alla tre giorni di gare di Imola ad un prezzo di oltre il 50% in meno rispetto al prezzo intero (25 euro Biglietto Gara e 35 euro Abbonamento per 3 giorni). La grande novità di quest'anno sarà il Superbiglietto Imola che al prezzo di 99 euro consentirà per tre giorni l'accesso circolare alle principali tribune, al Paddock e ad una sessione del Pitwalk a scelta tra sabato o domenica. Il superbiglietto Imola sarà disponibile in prevendita solo fino al 31 gennaio e fino ad esaurimento (500 biglietti).

I biglietti scontati come consuetudine saranno acquistabili sul sito sbk.autodromoimola.it e alla biglietteria dell'Autodromo al Museo Checco Costa. Solo in quest’ultima, sarà infine acquistabile in prevendita l'esclusivo supplemento Paddock, che permette di vivere da vicino il fascino di box ed incontrare i piloti per farsi firmare autografi (al prezzo di 20 euro per sabato o domenica o 35 euro per i due giorni di gare).