Superbike, Davies padrone di Imola: "E' stato un weekend perfetto"

"E' stato un weekend perfetto". Chaz Davies si gode di Gara 2 davanti agli oltre 30mila spettatori che sono arrivati domenica all'Enzo e Dino Ferrari, portando il complessivo ad oltre 75mila. "Sono senza parole - sono state le prime parole a caldo -. La moto ha funzionato bene sin dalle prove libere e non ho dovuto fare particolari modifiche. Probabilmente la mia Panigale si sente a casa qui a Imola". Trionfo riconosciuto dal duo Kawasaki. "Chaz è stato incredibile", ha affermato Jonathan Rea, che lascia la Romagna con 74 punti di vantaggio sul gallese. "Hanno avuto un ottimo pacchetto", ha proseguito il leader del campionato. Rea si è accontentato del secondo posto: "Ho fatto un errore uscendo dalla variante bassa ed ho perso diverse posizioni. Poi sono rimasto alle spalle di Tom (Sykes, ndr) per molto tempo. Comunque sono soddisfatto per aver perso pochi punti".

Dall'inviato, Giovanni Petrillo