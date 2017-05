Superbike, Gara 2 Imola: grande rimonta di Jordi Torres dall'ultima posizione

Da ultimo a ottavo. Bella gara per Jordi Torres a Imola. Lo spagnolo della Bmw del team Atlhea, dopo aver saltato la manche del sabato per una gastroenterite, ha dato spettacolo nella prova domenicale, risalendo dall'ultima casella. Da quella posizione ha cominciato un grande recupero fin da subito, ed era già 12mo al quinto giro. Lo spagnolo ha spinto fino alla fine, sorpassando altri piloti nella fase finale per concludere con un incredibile ottavo posto.

“E’ andata molto bene direi - escalma Torres -. Fortunatamente mi sono sentito in forma e non ho avuto disturbi durante la gara. Partendo dall’ultima posizione la mia gara non è stata per niente facile ovviamente. Sono riuscito a prendere subito un buon ritmo, anche se speravo di fare un pochino meglio – solo che in queste condizioni e con la gomma che abbiamo utilizzato non sono riuscito a fare di più".

16esimo il napoletano Raffaele De Rosa: "Ho provato a correre con un’altra gomma, ma la mia moto continuava a muoversi molto. Ho capito che la Superbike è fatta così, nel senso che è diversa rispetto alla Stock e che quindi devo imparare a convivere con questo. Devo cercare di andare più veloce con lo stile necessario per questa moto e spero di imparare in fretta. Il risultato non è il massimo ma mi auguro di poter migliorare in ogni gara che faccio".

Dall'inviato, Giovanni Petrillo